STORE SEIRE: KrF-ledelsen med Knut Arild Hareide (i midten) og nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad feirer mange politiske seire, men trekker ikke nye velgere, ifølge målingene. Foto: Hernæs Brandsø, Sara / NTB Scanpix

KrF åpner for å droppe sidevalget

Publisert: 14.06.18 15:30

INNENRIKS 2018-06-14T13:30:30Z

Kristelig Folkeparti kan ende med å vrake det varslede valg av side mellom regjeringspartiene og den rødgrønne siden i norsk politikk og fortsette som blokk-uavhengig.

Overfor VG åpner nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad for et tredje alternativ: Å likevel ikke velge side.

– Det er ikke lenger så enkelt som å velge mellom høyresiden og venstresiden i politikken. Men vi er helt sikre på at vi ikke kan gå inn i valgkampen i 2021 i et ingenmannsland, sier Olaug Bollestad.

Levert over størrelsen

Den andre nestlederen Kjell Ingolf Ropstad sier det slik:

– Det siste året har vi fått store politiske gjennomslag. Det vi har levert er virkelig langt ut over det man kan vente av et parti på vår størrelse.

– Er det et tredje alternativ for KrF å fortsette som uavhengig vippeparti i Stortinget, uten å gjøre et reellt sidevalg?

– Det er absolutt noe som kan bli utfallet av runden internt i partiet. Det er en rett linje i KrFs politikk nå. Det viktige for partiet er ikke om vi skal inn i regjering nå, eller ikke, men å avklare hvordan vi kan få størst mulig gjennomslag, sier Ropstad.

– Hvis KrF likevel ikke ser seg tjent med å velge side, så kan man vel avklare det ganske raskt?

– Ja, men evalueringsutvalget som ble oppnevnt etter det dårlige valgresultatet i fjor, ba oss klargjøre politikken. Det skal landsstyremøtet gjøre i september. Dersom vi skulle tatt samarbeidsspørsmålet samtidig, ville det tatt all oppmerksomhet, sier han.

Ropstad sier at samarbeidsspørsmålet bør være avklart før landsmøtet våren 2019.

40 seire

Partileder Knut Arild Hareide og de to nestlederne la torsdag fram en liste med 40 politiske seire siden valget.

Bemanningsnorm i skoler og barnehager topper listen, sammen med matkastelov, nedkjemping av økt søndagshandel og flere kvoteflyktninger.

Hareide gjentok det han sa da VG presenterte listen over hvordan KrF stemmer med rejgeringspartiene i Stortinget i tre av fire saker:

– Vi vinner flere saker i Stortinget enn det regjeringspartiene gjør.

Men velgerne uteblir: På VGs partimåling for juni ligger KrF farlig nær sperregrensen med 4,1 prosent oppslutning,

Vingler ikke

- VI har fått gjennomslag for utrolig mange saker, sier Olaug Bollestad.

– Mange sier at vi vingler, men vi har stemt for det vi har tro på. Vi er bare åtte personer i stortingsgruppen, så det er krevende, men vi har ikke tatt lett på noen av sakene.legger hun til.

På KrF-ledelsens oppsummerende pressekonferanse onsdag ble samarbeidsspørsmålet raskt et stort tema.

– VI kommer snart dit at vi må ta det valget: Skal vi velge høyre eller venstresiden, eller skal vi velge noe helt annet? Det er litt stilig hvordan partiet har klart å holde trykk på politikk-arbeidet og latt samarbeidsspørsmålet ligge, sier Bollestad til VG.

Bevisst uklar

Knut Arild Hareide er også åpen for at diskusjonen om valg av videre samarbeidspartner kan bli mer enn et valg mellom høyresiden og venstresiden i politikken:

– I 2017 ble vårt regjeringsalternativ, med sentrum og Høyre, ikke opplevd som realistisk av velgerne. I 2021 kan vi ikke ha et samarbeidspørsmål som skygger for vårt budskap igjen. Det kan bety mange ting.

– Kan det bety at KrF lar være å velge side?

– Jeg har bevisst ikke startet denne prosessen ved å utelukke alternativer. Om du mener jeg er uklar, så er det helt bevisst, sier Hareide til VG.

Minst tre mulige utganger

– Men er det mer enn to alternativer å velge mellom?

– Det finnes i alle fall tre alternativer. De som følger oss ser at vi har mange muligheter. Samtidig vil det være viktig å få en avklaring, og det bør ikke ta for lang tid.

– Har posisjonen som vippeparti i Stortinget vært så god at dere kan være villig til å fortsette?

