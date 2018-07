BANKET OPP OG TRUET: Til venstre: Frederik González ble grovt mishandlet av paramilitære grupper knyttet til regjeringen, da han nektet å følge ordre om å drepe demonstranter. Til høyre: Regjeringsstyrker har stått bak flere regelrette drap på demonstranter som har protestert mot den autoritære regjeringen de siste årene. Foto: Foto: PRIVAT og Juan Barreto/AFP

Frederik (28) ble mishandlet og truet - nå får han beskyttelse i Norge

Eks-løytnant Frederik González ble mishandlet og truet da han nektet å drepe demonstranter i Venezuela. Nå har UNE omgjort UDIs avslag på asylsøknad, og gitt 28-åringen beskyttelse i Norge.

Det er en meget fornøyd og lettet González som tar telefonen når VG ringer.

– Takk Gud for at det gikk bra. Det har vært en lang periode med angst og stress. Nå kan jeg endelig sove om natten igjen, sier han.

VG skrev i juni om den tidligere løytnanten som motsatte seg ordre om å drepe demonstranter i kriserammede og autoritære Venezuela .

– Beskjeden fra de øverstkommanderende var klar: To eller tre demonstranter skulle bli drept i hver demonstrasjon. Dette for å spre frykt og gi en advarsel til demonstranter sånn at de skulle bli hjemme, fortalte González da.

Etter å ha nektet å utføre ordren, og uttrykt sin misnøye, begynte 28-åringens mareritt. Etter å ha sittet fengslet en periode, maktet han å slutte i militæret. Men kort tid etter ble han angrepet av Tupamaros-colectivoen, en væpnet, paramilitær gruppe tilknyttet den venstreradikale regjeringen i Venezuela. Han ble pisket, banket og sparket, og pådro seg flere brudd i ansikt og kropp.

Fikk enstemmig støtte

Truslene mot ham og familien fortsatte, og kun noen dager før González maktet å flykte fra Venezuela, ble svigerbroren hans drept da han var i ferd med å låse seg inn døren til familiens hjem.

– Svigerbroren min ligner på meg. Jeg er sikker på at de trodde jeg var ham, sa González da.

Men etter å ha maktet å komme seg til Norge, fortsatte problemene. UDI nektet González beskyttelse ved to anledninger, og hevdet at volden han ble utsatt for, var en tilfeldig kriminell handling - og at han ikke risikerte forfølgelse ved retur til Venezuela.

Også Utlendingsnemnda (UNE) har ved alle behandlede asylsøknader fra Venezuela i fjor trosset FNs høykommissær for flyktninger, som fraråder tvangsreturer til Venezuela.

Men i González’ tilfelle har UNE omgjort UDI sine avslag.

En enstemmig nemnd trodde på 28-åringens forklaring, og nå får han innvilget beskyttelse som flyktning i Norge.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har bistått González i saken.

– Det er meget positivt at utlendingsmyndighetene har snudd og innvilget vår klient beskyttelse. Vi håper at denne saken også kan være med på å sette fokus på den svært alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Venezuela, sier advokat Preben og Kløvfjell og advokatfullmektig Sanan Mahmod.

– Evig takknemlig

– Jeg vil takke Norge og alle folkene her som har hjulpet meg til å starte livet mitt på nytt. Det vil jeg være evig takknemlig for, sier González til VG.

Planen er nå å lære seg norsk raskt, og forhåpentligvis få seg jobb som sivilingeniør, noe han er utdannet som.

En dag drømmer han om å komme tilbake til Venezuela, og bli gjenforent med familien.

– Jeg har en drøm om å komme tilbake den dagen det vil eksistere demokrati og frihet for alle venezuelanere. Men den dagen virker langt unna, sier han.