POPULÆR FESTIVAL: Palmesus-festivalen i Kristiansand trekker flere tusen ungdommer hvert år. Her under Kygos opptreden i 2015. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

I helgen kan festivaldeltagere snappe med politiet

Publisert: 04.07.18 21:29

I forbindelse med Palmesus-festivalen har politiet i Agder opprettet en Snapchat-konto for å kommunisere med publikum. Målet er å forhindre uønskede hendelser.

– Når 17.500 feststemte ungdommer samles på et geografisk lite område, er sjansen overveiende for at det kan skje kriminelle handlinger, sier seksjonsleder for etterretning i Agder politidistrikt, Torgeir Winsnes.

Vil ha tips

Den nyopprettede Snapchat -kontoen heter «politipalmesus», og vil være aktiv i en tidsbegrenset periode fredag og lørdag denne helgen.

Siden dette er første gang Agder- politiet tar i bruk Snapchat, får de bistand fra nettpatruljen i Kripos.

– I tillegg bidrar én fra etterretning, som har god kunnskap i å vurdere tips. Det vil også være en operatør ved operasjonssentralen som er forbeholdt festivalen, sier Winsnes.

– Hvis det kommer inn veldig mange tips, blir vi nødt til å prioritere etter alvorlighetsgrad. Vold og seksuelle overgrep har førsteprioritet, fortsetter han.

– Gir oss bedre innblikk

I forbindelse med at alle landets politidistrikt skal øke tilstedeværelsen på nett i løpet av høsten, har Politidirektoratet besluttet å iverksette en strategi for bruk av sosiale medier. Denne innebærer at det åpnes opp for toveiskommunikasjon med publikum.

– Nå skal hele Politi-Norge etablere seg på sosiale medier, blant annet med stasjonære poster på Facebook som publikum kan kommunisere med, sier Svein Enersen, leder av stab for kommunikasjon i Agder politidistrikt.

Å teste ut kommunikasjon på Snapchat den kommende helgen, vil komme godt med i det videre arbeidet, tror seksjonsleder Winsnes.

– Dette grepet vil gi oss bedre innblikk i hva som rører seg på Palmesus , og sette oss i bedre stand til å møte neste års festival. Uavhengig av hvor mange tips vi får inn eller rekker å rykke på, vil dette være en veldig nyttig erfaring, sier han.

«Helsesista»: – Flere bør gjøre det samme

En av dem som virkelig har knekt koden for å kommunisere med barn og unge på sosiale medier, er Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista» på Snapchat og Instagram . På det meste har hun 130.000 seere på én dag.

Engvik applauderer Agder-politiet for å gjøre seg mer tilgjengelig for ungdommene.

– Jeg blir nesten litt rørt. Selv om politiet er profesjonelle og seriøse fagfolk, er det viktig at de tilpasser kommunikasjonen ut fra hvem de skal hjelpe. At festivaldeltagerne nå kan sende en snap til politiet hvis de har spørsmål eller tips, er et kjempefint initiativ fra Agder. Om så initiativet bare bidrar til å hjelpe én ungdom, er det verdt det, sier hun.

Engvik mener flere politidistrikt bør teste ut det samme som Agder, når det skjer større arrangement som samler mange ungdommer.

Hun håper samtidig at det snart blir opprettet permanente Snapchat-kontoer.

– For mange barn og unge er terskelen for å ringe politiet på 02800 høy. Å sende en anonym snap er for mange første steg til å spørre eller fortelle om vanskelige ting de har opplevd eller grubler på.