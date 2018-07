LEDET MØTET: Jens Stoltenberg sammen med Donald Trump og andre statsledere under NATO-toppmøtet. Foto: POOL New / X80003

Jens Stoltenberg fra kaosmøte med Trump til sorg hjemme i Norge

Publisert: 14.07.18 13:33 Oppdatert: 14.07.18 13:48

Samme dag som Jens Stoltenberg måtte håndtere et kaotisk NATO-møte og en uforutsigbar amerikansk president, tok han rutefly hjem til Norge. Dagen etter døde faren Thorvald.

Fredag formiddag døde Thorvald Stoltenberg hjemme med familien rundt seg etter kort tids sykeleie.

I dagene før ledet sønnen, Jens Stoltenberg , et svært opphetet toppmøtet i NATO. Det var ikke et hvilket som helst møte: Donald Trump truet og skjelte ut sine allierte både i det offentlige rom og bak lukkede dører.

– Alle gikk rundt og fryktet hva den blonde mannen kunne si og finne på, forteller Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, som var i Brussel under møtet.

Hun møtte også Jens Stoltenberg på 19-flyet fra Brussel til Oslo på torsdagen, sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Hun kjenner Jens Stoltenberg fra jobbsammenheng og forteller at hun ble overrasket da hun oppdaget generalsekretæren på første rad i flyet.

– Mens problemgjesten ble fløyet med Air Force One og videre med et helikopter til en middag med statsminister Theresa May, tok generalsekretæren et vanlig, lite rutefly på vei hjem til Norge.

– Jeg sa til ham at det var vel gjennomført og at han fortjente klem. Som han tok imot med et bredt smil.

Bundt visste ikke da at Thorvald Stoltenberg , som hun kjente også godt til gjennom sitt virke, var syk.

– Han var et flott medmenneske, lun, raus, alltid engasjert og glad i mennesker. Og vi var glad i ham!

Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, skriver på Twitter at han er svært trist for at hans kjære venn Thorvald Stoltenberg er borte.

– Han var en mann med stor varme, han handlet alltid med medfølelse, ydmykhet og en god sans for humor. Han var en eksemplarisk leder for sitt land Norge og FN. Mine tanker går til hans kjære i denne triste tiden, skriver Annan.