BRØDRE: Lørdag kveld ble Håvard Pedersen (til venstre) drept på jobb. Mandag hyller Henning Pedersen sin bror på Facebook med dette bildet og en rørende tekst. Han skriver at Håvard viste kjærlighet til alle rundt seg. VG har fått tillatelse til å bruke bildet. Foto: Privat

Broren til Håvard Pedersen i hyllest: – På lørdag takket en bauta av de sjeldne av

Publisert: 16.07.18 21:57 Oppdatert: 16.07.18 22:10

VADSØ (VG) Broren til avdøde Håvard Pedersen skriver at han og familien har mistet den personen han elsket mest og kranglet mest med. De var «salt og pepper, yin og yang».

«På lørdag takka en bauta av de sjeldne av. Alt som heter menneskelig fornuft og medfølelse eksisterte ikke mer.»

Slik åpner broren til Håvard Pedersen (18), Henning Pedersen (20), et innlegg på Facebook mandag kveld. VG har fått tillatelse til å gjengi innlegget.

Håvard Pedersen ble drept på jobb på Coop-butikken i Vadsø lørdag kveld. En 17 år gammel gutt fra Afghanistan med midlertidig opphold i Norge, er siktet for drapet. Han satt i avhør mandag kveld, og nekter straffskyld, ifølge TV 2 . Politiet søker fortsatt etter drapsvåpenet, som skal være en «knivlignende gjenstand». Motivet for det angivelige drapet er ukjent.

Hverandres helter

Broren til Håvard Pedersen skriver at personen han elsket mest, kranglet mest med, sloss mest med, klippet mest gress med og ikke minst sagde hundrevis av paller med, brått ble revet bort fra han og familien lørdag kveld.

Han skriver videre at han sitter igjen med masse gode minner om broren.

«vi va som salt og pepper, yin og yang du og æ Håvard» , skriver broren, og omtaler Håvard som hans største forbilde og at han viste kjærlighet til alle rundt seg.

«Det e noe æ bare kan drømme om å klare.» skriver broren, som vet at de var hverandres helter.

«Alt vi kunne klare i lag, og alt vi har klart i lag, så vet æ at va vi et jævlig godt team – du kommer til å følge mæ resten av livet mitt Håvard.» skriver broren i innlegget hvor «hjerter» og kommentarer strømmet på mandag kveld.

Venn tilbake på åstedet

Utenfor Coop-butikken mandag møter VG en 14 år gammel gutt, som forteller at han var god venn med Håvard Pedersen. Han besøkte ofte Pedersen på butikken hvor han jobbet.

Den 14 år gamle vennen er tilbake på åstedet hvor for å minnes sin gode venn som han ofte besøkte på butikken i Vadsø.

– Jeg har kjent ham siden jeg var tre år, forteller 14-åringen, som er tydelig preget av sorg.

Han ønsker ikke å stå frem med navn, men vil gjerne si noe om sin avdøde venn.

– Han var snill, smilte alltid og var aldri sur, sier 14-åringen.

Når VG møter han er det andre gangen han er utenfor Coop-butikken. Selv om han er fire år yngre enn Pedersen, hadde de en god tone.

– Han har alltid vært der. Han har vært en person jeg har kunnet snakke med, sier han.

– Hvorfor er du her på åstedet nå?

– Jeg ser lettere for meg ting vi har gjort sammen her. Selv om det er et tungt sted å være, så blir det enklere å se minnene, forteller gutten.

Stor sorg

Rauf Kamali (27) har bodd i Vadsø i rundt ti år, og han er redd for at han som afghaner kan bli uglesett etter at det ble kjent at en 17 år gammel afghansk asylsøker ble siktet i saken.

VG har vært i kontakt med flere afghanere i Vadsø som kjente avdøde Håvard Pedersen, og de gir uttrykk for stor sorg over det som har skjedd.

– Jeg håper folk ikke vil se på meg annerledes etter dette. Jeg kjenner mange Vadsø-folk og håper vi fortsatt vil møtes med et smil, sier Kamali.

Han har to jobber, hus og bil. Han forteller at han at han både kjenner avdøde Håvard Pedersen og hans storebror.

Hilsen til familien

Sist han møtte Håvard var i slutten av forrige uke, da han fikk hjelp i Coop-butikken til å velge maling.

– Jeg kjente han som en snill og hjelpsom gutt, sier Kamali.

Han er opptatt av at folk i Vadsø må være flink til å ta vare på hverandre fremover, og setter pris på meldinger han har fått fra sine norske venner.

– Jeg har fått meldinger fra venner om at de ikke vil blande meg med det den siktede har gjort. Nordmenn har også gjort lignende fæle ting uten at det gir noen andre nordmenn skyld, sier Kamali.

27-åringen understreker at han ikke har fått noen negative kommentarer fra folk i Vadsø. Han ønsker inderlig å komme med en hilsen til familien, hvor han kondolerer:

«Vi kommer ikke til å glemme Håvard. Jeg kjente ham som en fantastisk gutt, og han vil alltid være i våre hjerter. Det er trist for alle folk i Vadsø at dette har skjedd.