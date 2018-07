LETEAKSJON: En mann drev lenger og lenger fra familien på seilbåten i Oslofjorden. Foto: Arthur Arnesen

Stor leteaksjon i Oslofjorden etter mann drev fra seilbåt

Publisert: 01.07.18 16:51 Oppdatert: 01.07.18 17:34

INNENRIKS 2018-07-01T14:51:49Z

En mann svømte fra en seilbåt i Oslofjorden utenfor Nesodden, og drev stadig lenger fra båten. Søndag ettermiddag foregår det en stor leteaksjon etter mannen.

– Det jeg kan si er at det er en familie som var ute og seilte, og en mann badet og svømte fra båten. Mannen og båten har drevet vekk fra hverandre, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas til VG.

Politiet en melding om en mann som er savnet i Oslofjorden klokken 15.09.

Seilbåten befant seg 300–400 meter utenfor Oksval på Bunnefjordssiden av Nesodden.

Klokken 16.40 pågår det en stor leteaksjon etter mannen. Politi og brannvesen bistår med båt, og både dykkere og redningshelikopter bistår i søket.

Politiet meldte først at en mann hadde falt i vannet, men forklarte senere at mannen badet og drev fra båten.

Fotograf Arthur Arnesen forteller til VG at en mindre båt kom til stedet for å be andre båter rekke seg unna. Han befant seg selv i en båt i området.

– Da vi kom til stedet begynte redningsaksjonen å eskalere, med flere båter som kom til fra alle kanter. Det var full aksjon med ganske imponerende utrykningsfart, sier Arnesen.

Klokken 17.30 forteller operasjonsleder at søket fortsatt pågår, og letemannskapene holder trykket oppe.

VG oppdaterer saken fortløpende.