Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe og forsvarer Bjørn Arild Langenes i fengslingsmøte fredag. Foto: Ronald Johansen/iTromsø

Tromsø-advokater siktet i tidenes største narkotika-sak i Nord-Norge

Publisert: 06.07.18 11:32 Oppdatert: 06.07.18 12:01

De to Tromsø-advokatene som har sittet varetektsfengslet i Tromsø mistenkt for grov narkotikaforbrytelse, knyttes nå til et beslag på 66 kilo narkotika. Totalt er fem personer pågrepet i saken og både Kripos og Europol er koblet inn i saken.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Dette er en voldsom stor sak, som involverer mange mennesker, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe til NRK som omtalte saken først.

I dag klokken 10.00 ba politiet om fire nye uker i varetekt for den ene advokaten, og klokken 13.00 skal den andre advokaten i fengslingsmøte.

– De er siktet og det er i forbindelse med saken med 66 kilo amfetamin, og vi etterforsker intenst, sier Rye-Holmboe til VG.

Troms politidistrikt gjorde et beslag av 66 kg amfetamin i oktober 2017 i Tromsø sentrum, skriver politiet i en pressemelding.

En mann i starten av 40-årene fra Serbia ble pågrepet samme dag og siktet for grov narkotikaovertredelse som omfatter betydelig mengde. Siktede ble varetektsfengslet og sitter fortsatt fengslet.









1 av 3 Rekordbeslaget i Tromsø, 66 kilo amfetamin. Politiet

Mistenkt utlevert fra Serbia

Den 1. mars pågrep politiet en norsk mann i starten av 40-årene i forbindelse med etterforskningen av saken. Han ble påfølgende dag varetekstfengslet siktet for overtredelse av samme straffebestemmelse som nevnt ovenfor. Han sitter fortsatt varetekstfengslet, skriver politiet i pressemeldingen.

Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Annichen Rye-Holmboe.

– Beslaget er langt større enn det vi har vært borti tidligere. Vil karakterisere det som et enormt beslag. Dette bekymrer oss, og det bekrefter den negative utviklingen vi har sett, sa påtaleleder Einar Sparboe Lysnes den gang.

Den 26. mars 2018 ble en tysk statsborger i starten av 40-årene pågrepet i Serbia etter anmodning fra Troms politidistrikt.

Han ble begjært utlevert og først fengslet i Serbia, før han ble utlevert til Norge i midten av April. Han ble varetektsfengslet 20. April i Nord-Troms tingrett. Oppnevnt forsvarer for siktede er advokat Halvor Frihagen.

I pressemeldingen skriver politiet videre:

Vi samarbeider med andre politidistrikter og med andre lands politimyndigheter, og i den forbindelse også Kripos og Europol.

Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser.

Samarbeider med tysk politi

Tidligere har politiet fortalt at de samarbeider om etterforskningen med tysk politi.

– Vi har en formening om at det er flere personer involvert i dette, og vi har en formening om at de andre personene som er tilknyttet til dette har en tilkobling til Tyskland, sa påtaleleder Einar Sparboe Lysnes til VG i februar.

– Vi mener det er en del av et internasjonalt nettverk.

Mannen har ikke vært bosatt lenge i Tromsø, og var således ingen «kjenning» av Troms-politiet. Det er ikke gjort pågripelser i andre land forbindelse med denne saken.

– Vi skal fortsette avhør av siktede og drive analyse. Vi forventer å bruke noen måneder til på etterforskningen, opplyste politiet den gang.

Erkjenner ikke straffeskyld

– Stoffet ligger på en «normalstyrkegrad». Normalpris i Tromsø i Nord-Norge er rundt 500 kroner grammet. Om du ganger opp det, havner du på 33 millioner kroner, fordelt på nesten 250.000 brukerdoser.

– Vi er veldig fornøyd med å få fjernet et så stort beslag fra gata. Siktede har avgitt flere forklaringer i saken, men vi kommer ikke til å gå inn på de noe nærmere. Vi har naturligvis rettet etterforskningen mot flere personer som vi mener er interessante, sa Sparboe Lysnes.

Mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse, som har en strafferamme fra tre til femten år. Også de to Tromsø-advokatene risikerer 15 års fengsel om de blir dømt.

Verken den pågrepne serberen eller de to advokatene erkjenner straffskyld.