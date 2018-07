LIKE BLID: Det første mange legger merke til med Bård Hoksrud (45) sommeren 2018, er et ansikt som kanskje er litt smalere enn tidligere. Foto: Odin Jæger, VG

Fremskritt for Hoksrud – har ikke hatt lettere sommerkropp på årevis

Etter flere opp- og nedturer er det blitt 16 kilo mindre Bård Hoksrud (45) på halvannen måned. Målet er en varig livsstilsendring for helsepolitikeren.

VG har fulgt Bård Hoksruds forsøk på forvandling og forandring av livsstil og form siden 2012. Det har vært oppturer, og sure nedturer. Ikke ulikt partiet hans på partibarometrene.

Alvoret seg virkelig inn over Hoksrud etter at det nesten svartnet for ham en sommerdag i 2016 . I løpet av en drøy kilometers tur opp til småflyplassen på Sandane i Nordfjord trodde den røslige telemarkingen at han skulle stryke med. Tre ganger.

Bakgrunnen for reportasjen var en livsstilssak om Hoksrud i VG fire år tidligere. Da iførte politikeren seg fargerik treningsdress og bedyret at han virkelig skulle skjerpe seg med faste trimturer rundt Sognsvann.

Men løftet var aldri i nærheten av å bli innfridd. Noe Hoksrud forklarte med at han virkelig hadde prøvd, men sprukket etter kort tid mye på grunn av en hektisk og uforutsigbar hverdag.

Samme år deltok Hoksrud i en større pølsetest , hvor han blant annet uttalte: – Denne føler jeg at jeg har smakt før. Og jeg har spist en del pølser!

Før valgkampen i fjor så det lyst ut en stund. Kiloene rant av mannen som på det meste er oppe på 140-tallet på badevekten, og Hoksrud startet å pumpe jern i Stortingets velutstyrte vektrom.

Men valgkampen kom, det ble reising og lange dager. Måltidene ble større, sjokoladeplatene var store fra før, og inntaket av Pepsi Max var så stort at det nesten ikke tålte dagens lys.

Men Hoksrud er en faktaorientert helsepolitiker, opptatt av at sannheten skal frem.

Han erkjenner at overvekt og inaktivitet er at av de største årsakene til dårlig helse både nasjonalt og internasjonalt. Derfor avslører han:

– Jeg drakk nok fem liter av denne brusen daglig, erkjenner stortingsrepresentanten.

Han har regnet ut at på en drøy måned så gikk det med rundt 300 halvlitere med denne brusen. Vi snakker nærmere ti halvliterflasker om dagen.

Pepsi Max inneholder ikke sukker, og i alt fire kalorier pr. liter. Hoksrud er den første til å innrømme at han ikke kjenner til om et stort inntak er helsefarlig på noe vis. Men han har merket en forskjell.

– Jeg har erstattet brusen med vann, mye vann. Og jeg kjenner ikke på langt nær den sultfølelsen og det suget etter sjokolade og søtsaker som jeg hadde før, sier Hoksrud.

VG forsøker å holde følge med Hoksrud en varm julikveld gjennom Oslo sentrum. Han har kommet med buss fra hjemstedet i Telemark. Fra busstasjonen til stortingsleiligheten går det i et høyt og jevnt tempo. Selv med ryggsekk og stor trillekoffert forserer fotgjengeren fortau, gangfelt og lange betongtrapper uten å bli særlig andpusten. Han er iført ny sommerskjorte – én til to størrelser ned fra skjortene han brukte på Stortinget så sent som i mai.

Han la bak seg 15.000 skritt dagen før. Det daglige målet på 10.000 skritt er enda en dag innen rekkevidde.

Men det er ikke bare gåingen som har ført til foreløpig formtopp for Frp-eren.

– Jeg har rådført meg med en som kan dette. Begynte med en streng Fedon-diett over 25 dager. Så har jeg vært stram på minst 10.000 skritt daglig, og det har jeg faktisk klart, minus en dag, rapporterer Hoksrud.

Han beskriver de 25 dagene første dagene med helt ny livsstil som steinharde, men at det gikk veldig bra.

– Det hardeste var en søndag da jeg var på besøk hos noen, da måtte jeg sitte og se på at de andre dytte innpå med burgere, beskriver han.

Han har kuttet ut sjokolade, poteter, ris og brød, godteri og nesten helt Pepsi Max. Nå koser han seg med en liten flaske om dagen.

Å kutte ned på brusen har nok vært det vanskeligste, sier han som også har begynt å spise grønnsaker.

– Det er nesten som om jeg har begynt å like salat, deler han med oss på tomannshånd.

– Hvordan skal du klare å holde fast på denne livsstilen nå da?

Hvis jeg klarer å holde trykket oppe med gåingen og samtidig endre spisevanene mine, så skal dette gå bra. Men jeg er ydmyk i forhold til at jeg kan gå på en ny smell. Men så langt har dette vært lettere enn jeg hadde trodd.

– Ser du noen helsegevinst ut av dette?

Jeg merker at jeg har mer energi. Noen ganger er jeg litt trøtt midt på dagen. Men det er nok fordi jeg spiser litt for sjelden. Rådet er fem måltider om dagen, men jeg holder meg til fire. For samfunnet er det klart at det er en helsegevinst med mindre overvekt. Men jeg gjør altså dette kun for min egen del og egen helses skyld. Jeg vil ikke være noen helseapostel som skal prakke noe på folk. Dette handler om hver enkelt, de må ville det selv, understreker helsepolitikeren.

– Har du satt deg et mål om hvor mye du skal ned?

Ja, men jeg vil ikke dele det med noen.

– Du drømmer om tosifret?

– Nei, men hvis jeg kommer ned mot tosifret, så blir jeg kjempefornøyd.

Det eneste negative han hittil har opplevd med livsstilsendringen, er en kommentar fra datteren om at han er litt surere enn før.

– Det liker jeg ikke i det hele tatt. Jeg kan nok bli litt stresset når jeg er sulten. Men jeg var faktisk i så elendig form at jeg måtte gjøre noe. Jeg tar gjerne den turen opp til flyplassen på Sandane igjen.