Gunhild Stordalen om ny kostholdsrapport: – Vil kreve en enorm omstilling

INNENRIKS 2019-01-17T10:23:59Z

Da Gunhild Stordalen lanserte EAT-Lancet-kommisjonens ferske rapport vedgikk hun at den foreslåtte «globale dietten» vil kreve en enorm omstilling, men at funnene viser at det er mulig.

– Det vil kreve en enorm omstilling i forhold til dagens forhold, men rapporten viser at det er mulig. Dette er kanskje vår største mulighet til å både forbedre verdens helse, og bidra til en bærekraftig utvikling, og ikke minst samle aktører rundt et felles mål som er helt politisk uavhengig.

Det sa EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen ved lanseringen av EAT-Lancet-kommisjonens rapport i Bamas lokaler i Oslo .

– Alle kan stille seg bak at det er avgjørende å få det rett på mat, sa Stordalen.

Mer bærekraftig

Hun innledet presentasjonen med å fortelle om hvordan hun først ble oppmerksom på at mat og matproduksjon er ødeleggende for klima og miljø:

– For seks år siden jobbet jeg i Nordic Choice, og begynte å se på hvordan hotellene kunne drive mer bærekraftig. Da jeg leste om bransjens bærekraftutfordringer ble jeg overrasket over at mat og drikke var en så stor del av klima-avtrykket til et hotell, sier hun.

Hun sier videre at hun derfor innså at det burde utformes felles retningslinjer for gjestene og de ansatte ved hotellene, som også ville være bærekraftig for miljøet.

Dette er EAT-Lancet rapporten * EAT-Lancet kommisjonen har utarbeidet en rapport der de presenterer de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser. Rapporten er resultatet av et treårig prosjekt som har bestått av 37 eksperter fra 16 land. *Bak kommisjonen står organisasjonen EAT, som ble grunnlagt av Gunhild Stordalen for å fremme en sunnere og mer bærekraftig matindustri, og det britiske medisinske tidsskriftet Lancet. * Hovedkonklusjonen i rapporten er at kosthold og matproduksjon må endres radikalt for å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050. * Et sunt og bærekraftig kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker og frukt per dag. * Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge the planetary health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år. * Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der iblant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer. Kilde: The Lancet/NTB

Stordalen fortalte at hun raskt innså at det ikke fantes et felles svar:

– Det fantes masse forskning på enkeltproblemer, men ingen så på helheten. Da skjønte jeg raskt at dette ikke bare var noe et hotellselskap kunne se på, sier hun.

Her kan du se hvordan rapportens forslag til et daglig kosthold ser ut:

50 prosent reduksjon

For å sikre sunn mat til jordens økende befolkning må vi globalt redusere inntaket av rødt kjøtt og sukker med 50 prosent, og doble inntaket av nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter.

Det er blant konklusjonene fra EAT-Lancet-kommisjonen, som denne uken publiserer en stor vitenskapelig rapport over hva som må til for å sikre den stadig økende befolkningen i verden nok, sunn mat.

Til sammen har 37 verdensledende forskere fra 16 land jobbet med å finne en felles vitenskapelig konsensus om hva et sunt og bærekraftig kosthold består av, og hvordan vi kan produsere nok sunn mat til å fø 10 milliarder mennesker innen 2050.

Rapporten møter også motstand. I en pressemelding torsdag skriver Tor Arne Ruud i Animalia at «rapporten forsøker å løse alle klima- og helseutfordringer med en felles diett for alle land»:

– Rapporten legger til grunn forutsetninger om endringer i planteproduksjonen globalt og nasjonalt som ikke er forenlige med det norske ressursgrunnlaget; det vil si tilgjengelig jord, topografi, klimatiske forhold og vann. Rapporten går ikke inn i dette gapet mellom rapportens konklusjoner og tilgjengelige ressurser. Vi mener norsk matproduksjon og selvforsyningsgrad vil falle sterkt dersom rapportens konklusjoner legges til grunn for utviklingen framover. Det samme vil være situasjonen i svært mange andre land, sier Tor Arne Ruud, direktør i Animalia.