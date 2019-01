AVLIVET: Nyttårsaften ble fyrverkeri skutt opp rett ved stallen der hesten Campao og tre andre hester sto. Hestene brøt seg ut og ble funnet blodige i skogen dagen etter. Foto: Privat

Campao (16) ble livredd av fyrverkeri – måtte avlives

Meritt-hesten Campao måtte avlives som følge av skadene han pådro seg da det brøt ut panikk i stallen nyttårsaften.

Ifølge stall- og hesteeier Sandra Birkeland fant hendelsen sted ved Stall Horgen i Øvre Eiker klokken 17.30 nyttårsaften – en halv time før det lovlig kan skytes opp nyttårsraketter, skriver Drammens Tidende , som først omtalte saken.

Rakettene ble skutt opp kun femten meter fra stallen, ifølge Birkeland.

– Å fyre opp raketter femten meter fra stallen er dumskap, uansett om det er før eller etter klokken 18, sier hun til avisen.

Ble funnet blodige i skogen

De fire hestene som sto på stallen ble så vettskremte av rakettene at de fikk sparket opp jerndøren til stallen, og rømte til skogs. Der ble de funnet blodige og medtatte dagen etter.

– Hestene fikk panikk. De løp rett gjennom en port, og stakk opp veien uten å se seg tilbake. Den fører langt opp i skogen. Vi fant dem sikkert en mil av gårde, forklarer Birkeland til NRK .

Campao og hesten Hero hadde så store skader at de slet med å få dem ut av skogen og ned til veterinæren som ventet. De hadde store kutt og skader på alle beina, forteller hun til kanalen.

Begge ble kjørt til Bjerke dyrehospital i Oslo, hvor det onsdag ble besluttet at Campaos skader var så omfattende at han ikke kom til å bli bra igjen. Det ble derfor besluttet å avlive den 16 år gamle hesten, forteller Birkeland til VG.

To yngre hester la også på flukt, og ble funnet i skogen med mindre skader. Ifølge Birkeland ser det ut til at det skal gå bra både med Hero og de to andre.

Håper på organisert nyttårsfeiring

Campao tilhører eliteklassen innen dressurridning, og har blant annet vunnet en Grand Prix-klasse så sent som i 2018. Merittlisten gjør at hesten har en verdi på mange hundre tusen.

Men for Birkeland var hesten først og fremst en trofast følgesvenn som hun var svært glad i, skriver Drammens Tidende.

Flere av dem som eier hester på stallen forteller til avisen at de håper på en mer organisert nyttårsfeiring i fremtiden. Mange av dem var frustrerte over det som har skjedd.

– Å se en hest ha så vondt er ikke noe godt, forteller en av de andre hesteeierne ved stallen, Eli Døviken, til Drammens Tidende.