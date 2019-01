MILITÆRT: - De bringer LO sitt rykte ned, sier Ap-politiker Fredrik Mellem om Maduro-allierte Wills Rangel LO-invitasjon. Her Nicolás Maduro (i midten) sammen med førstekone Cilia Flores under en militærøvelse søndag. Foto: HO / Venezuelan Presidency

LO inviterte regime-allierte fra Venezuela: - Nyttige idioter

Ap-politiker Fredrik Mellem og uavhengige fagforeninger i Venezuela reagerer kraftig på at LO i Trondheim har invitert representanter for det autoritære regimet til Norge.

– Dette er nyttige idioter som blir brukt i propagandaen til det venezuelanske regimet, sier den uavhengige fagforeningslederen Ivan Freites fra Venezuela til VG.

Mens Nicolás Maduro og hans regime har blitt beskyldt for å innføre et diktatur av store deler av verdenssamfunnet, inviterte LOs Trondheims-kontor forrige uke for andre år på rad representanter for Maduros regjering til Trondheimskonferansen for å snakke om forholdene i det dypt kriserammede landet, som over tre millioner mennesker nå har flyktet fra.

Én av dem var Wills Rangel, direktør i det kollapsende statlige oljeselskapet PDVSA og leder av landets største fagbevegelse. Men fagbevegelsen i landet styres av Maduro og regjeringen selv. Uavhengige fagforeninger blir jevnlig trakassert og truet.

Også LO i Oslo skulle også etter planen, for andre år på rad , møte Rangel.

For et drøyt år siden var også LO-representanter fra Trondheim og Oslo på «studietur» til landet på invitasjon fra den regjeringsstyrte fagforeningen.

Under tittelen «Norge og Venezuela er forent i kampen for arbeiderbevegelsen», nevnes det i en tekst fra den venezuelanske fagforeningen at det norske turfølget «innrømmet at de var overrasket og imponerte over prestasjonene til den revolusjonære prosessen til Den Evige Kommandant Hugo Chávez, og nå videreført av Nicolás Maduro som fortsetter med viktige skritt mot den økonomiske, politiske og sosiale fremtiden til den venezuelanske befolkningen».

Situasjonen for uavhengige fagforeningsledere i det autoritære landet er ikke lystig lesning: Ifølge NGO-en Provea er over 300 fagforeningsledere drept de siste 15 årene.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO har satt ned en gransking av rettighetene til arbeidere i landet.

Også José Bodas, medlem i et opposisjonelt sosialistparti i Venezuela og leder for en uavhengig fagforening i oljesektoren, reagerer på Rangels LO-invitasjon. Minst 25.000 arbeidere sluttet i det statlige oljeselskapet PDVSA og flyktet bare i 2017. Mens oljesektoren kollapser, går arbeidere sultne på jobb.

– LO inviterer en person som har vært med å ødelegge rettighetene og lønningene til den venezuelanske oljearbeideren. For å vinne valget som fagforeningsleder, ble ansatte truet med sparken dersom de ikke stemte på Rangel. Han er en forlenget arm av regjeringen, sier Bodas til VG.

Benedicte Bull, professor ved UiO og en av Norges fremste Latin-Amerika-eksperter, mener LO-toppene legitimerer Maduros regime.

– De legitimerer et autoritært og korrupt regime. Det er veldig spesielt at de velger å gjøre det akkurat nå, sier hun til Adresseavisen.

– Skalter og valter med LO sitt rykte

Fredrik Mellem, Ap-politiker og leder av Oslo Arbeidersamfunn, mener Rangels LO-invitasjon er typisk for den ytre venstresiden i Norge.

– Regionalkontorene i Oslo og Trondheim har en veldig omtrentlig omgang med regimer som det er all grunn til å være skeptisk til. Omgangen med denne typen regimer er noe vi har sett altfor mye av på den ytre venstresiden i norsk politikk, sier Mellem til VG.

Han mener LO-kongressen må se nærmere på hvordan man velger tillitsvalgte.

– Hvordan kan man ende opp med en så lite representativ klikk som skalter og valter med LO sitt rykte, sier Mellem.

Koste seg på studietur

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og medlem i partiet Rødt, stiller seg uforstående til kritikken.

I oktober 2017 var han og en representant fra LO Oslo på «studietur» i Venezuela på invitasjon fra den regimeknyttede fagforeningen Rangel leder.

– Vi var i Venezuela med en tolk og møtte mye forskjellige folk for å danne oss et bilde av situasjonen der, sier Denstad.

– Du mener at dere dannet dere et reelt bilde av situasjonen på invitasjon fra den regjeringsknyttede fagforeningen?

– Ja.

– Dere er ikke redde for å bli sett på som «nyttige idioter» i propagandaen til regimet i Venezuela?

– Hvis noen betrakter oss som det, får de gjøre det. Men denne fagforeningen er vår søsterorganisasjon, og samarbeidet er forankret i vår organisasjon, sier Denstad.

Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, stiller seg også uforstående til kritikken. Han forteller at det var Trondheims-avdelingen som inviterte Rangel til Norge. Møtet med Rangel i Oslo tirsdag forrige uke ble avlyst.

– Vi holder ikke døren lukket for noen. Det betyr ikke at vi legitimerer det som skjer i Venezuela. Vi takket ja til en prat, og la ikke noe mer i det, sier Pedersen.

Leder i LOs internasjonale avdeling, Vidar Bjørnstad, skriver til VG at LO i Trondheim og Oslo ikke er underlagt LO sentralt, og at man ikke kan instruere disse lokalkontorene fra Oslo:

– LO har ingen kontakt med fagbevegelsen i Venezuela, men vi ser med bekymring på situasjonen i landet. Politisk vanstyre har skapt en umulig livssituasjon for befolkningen, og millioner er drevet på flukt til nabolandene, skriver Bjørnstad.