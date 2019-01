VINNER: Astrid Bøe fra Frøya, bosatt i Rakkestad, vant desemberbilen. Foto: THOMAS ANDREASSEN / VG

Astrid vant VGs gullbil: – Og det vil du at jeg skal tro på?

INNENRIKS 2019-01-18T18:41:07Z

Astrid Bøe hadde lenge vurdert å bytte ut den gamle Toyota Yarisen. Så fikk hun telefon om at hun hadde vunnet en flunkende ny hybridbil.

Publisert: 18.01.19 19:41

Telefonen kom 29. desember, to minutter over åtte, forteller vinneren av VGs gullbil i desember. Astrid Bøe kjente ikke igjen nummeret, og trodde først at det var en telefonselger.

– Da jeg tok telefonen sa personen i den andre enden at jeg hadde vunnet en bil. «Og det vil du at jeg skal tro på», svarte jeg.

– Helt fantastisk

Men personen i den andre enden spøkte ikke, slik Bøe trodde. Fredag ble bilen, en Suzuki Swift 4x4 Hybrid verdt 270.000 kroner, overlevert på RSA Bil Sarpsborg.

– Jeg hadde en Toyota Yaris som jeg skulle bytte ut, og den nye bilen er midt i segmentet jeg har ønsket meg, så det passet helt utmerket, sier hun.

– Man tror det nesten ikke til å begynne med. Det tar litt tid før det synker inn. Det er helt fantastisk.

Bilinteressert familie

Bøe beskriver seg selv som «litt bilfrik».

– Jeg liker å kjøre og har levd i bilinteressert familie i ganske mange år. Vi hadde fire-fem bilbutikker i Oslo, sier hun.

Bøen kjøper VG stort sett i helgene, og har sendt inn gullkoden noe sporadisk.

– Jeg har kanskje sendt inn maks 15 koder. Jeg sender den inn de gangene jeg husker på det, men av og til har jeg glemt av det, og tenkt at jeg vinner jo ikke uansett. Men så gjorde jeg visst det.