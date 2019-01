Kvinne funnet død i Bergen - mann siktet for drap

En kvinne er funnet død i Bergen. En mann er mistenkt for forholdet og er pågrepet og siktet for drap

Vest politidistrikt skriver i en pressemelding at de fikk melding om hendelsen, som fant sted i Bergen sentrum, like etter klokken to natt til torsdag, via AMK.

Ifølge Bergensavisen som omtalte forholdet først, skal den drapssiktede mannen selv ha ringt til AMK.

Politiet kom raskt til stedet, og pågrep en mann i 40-årsalderen, som nå er siktet for drap. Pågripelsen foregikk uten dramatikk, skriver politiet.

Den drapssiktede mannen er ennå ikke avhørt, men politiet ønsker å gjøre dette så snart som mulig. Han er undersøkt av lege, og sitter nå i arresten.

Politiet er nå i gang med å varsle kvinnens pårørende, men arbeidet er ikke fullført.

Det avdøde kvinnen er norsk statsborger, og er bosatt i Bergen. Det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom de avdøde og siktede, skriver politiet i pressemeldingen.

Krimteknikere er i gang med undersøkelser i leiligheten der kvinnen ble funnet, og vil fortsette utover dagen. De vil også foreta rundspørringer i området.

Politiet har ingen informasjon som tyder på at det var andre til stede i leiligheten og involvert i kvinnens død, men vil innledningsvis etterforske bredt.

