SKOLESTART-SEIER: Trine Skei Grande fikk med seg de tre andre partiene på å få mer fleksibel skolestart inn i regjeringsavtalen.

Regjerings-avtalen: Lettere å få fleksibel skolestart

2019-01-17

GARDERMOEN (VG) Firepartiregjeringen vil gjøre det lettere å utsette skolestarten for fem- og seksåringer som ikke er helt klare for å begynne på skolen.

18.01.19

Det fremgår av den nye regjeringserklæringen som ble presentert på Thon-hotellet på Gardermoen torsdag kveld.

Venstre gjennom både partileder Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Guru Melby har vært pådrivere for en mer fleksibel skolestart for norske barn.

Behovet ble også sterkt fremhevet i en artikkelserie i VG ifjor, der det ble dokumentert store forskjeller i hvordan 1.klasse er tilrettelagt for de minste skolebarna.

Trøbbel i overgangen

– Vi ser at evalueringer viser at mange seksåringer har trøbbel i overgangen mellom barnehage og skole. Den faglige beskjeden har vært at det har vært en fare for stigmatisering av de barna som utsetter skolestarten. Vi ønsker å slippe opp på det. Vi ønsker å gjøre det lettere å være litt lenger i barnehagen for de som trenger det - og tidligere skolestart for de som trenger det. Barn er ikke helt like når de er seks år, sier Trine Skei Grande til VG.

Hun skal ha brukt en del tid i regjeringsforhandlingene på å forklare at den nye ordningen ikke betyr at barn kan begynne på skolen når de og foreldrene vil, men at det blir lettere med fleksi-start for de barna som trenger det.

Kunnskapsminister og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H) stiller seg bak en mer fleksibel skolestart for barn som trenger det.

Gammelt Sanner-forslag

– Jeg fremmet et forslag om dette i Stortinget allerede for over 20 år siden sammen med nå avdøde Inge Lønning. At det blir mer fleksibel skolestart, betyr ikke at det skal være fritt frem, men det skal bli lettere for de barna som kan ha behov for dette, sier Sanner til VG på Thon-hotellet på Gardermoen.

Han vil fremme forslaget formelt til høsten i en stortingsmelding, og kan følgelig ikke si så mye om innretning og hvilke søknader som må til ennå.

Guri Melby i Venstre har vært en av pådriverne for mer fleksibel skolestart. Stortingsrepresentanten og småbarnsmoren mener det er stort at tiltaket er med i regjeringsplattformen fra en flertallsregjering.

Det betyr i praksis at det blir gjennomført, venter Melby.

– Det er en viktig seier, sier Melby som tidligere har pekt på at VGs artikkelserie «Skolesviket» viste at skolen i dag ikke klarer tilpasse opplæringen i 1. klasse godt nok til alle elevene.

– Det er mange elever som ikke er modne for skolen det året de fyller seks. Derfor må det bli lettere for flere å få utsatt skolestart, og i større grad opp til foreldrene om elevene begyner på skolen det året de fyller seks, sa Melby til VG i høst.