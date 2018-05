SLIK SER DEN UT: Denne mynten, kjøpt av Gunnar Thesen, kostet 3,45 millioner. FOTO: OSLO MYNTGALLERI

Kjøpte Norges dyreste mynt: De bommet totalt på verdivurderingen

Publisert: 03.05.18 10:16

INNENRIKS 2018-05-03T08:16:13Z

Gunnar Thesen er daglig leder i Oslo Myntgalleri og sikret seg Norges dyreste mynt på en auksjon i Chicago.

– Jeg visste om mynten allerede i desember, og ble kontaktet av auksjonsfirmaet i USA. Jeg hjalp dem med bakgrunnsinformasjon om mynten, sier en fornøyd Gunnar Thesen til VG.

Den daglige lederen i Oslo Myntgalleri har akkurat skaffet seg en tredobbel spesidaler i sølv fra 1666, og fortsetter:

– Da de kom med vurderingen av verdien på mynten, bommet de totalt. De satte en vurdering på 20 0000 dollar, en pris som en slik mynt som enkelt spesialer ville kostet. Tredobbel spesidaler koster mye, mye mer.

Han forteller at han reiste over til Chicago for å overvære auksjonen for mynten han hadde lyst til å kjøpe. Thesen kjøpte mynten 3,45 millioner kroner, som er ny rekord for en norsk mynt.

— Jeg syntes en sånn mynt hører hjemme i Norge, så jeg gjorde et sterkt forsøk på å kjøpe den. Jeg hadde ingen forhåpninger om å få mynten for under 200.000 dollar, og den endte til slutt på 432.000 dollar.

– Jeg er fornøyd - jeg kunne alltids håpet på å få den billigere, men det var ikke noen grunn for det. Den er verdt det jeg kjøpte den for, og mer til, forteller Thesen, som sier at mynten ble kjøpt på vegne av butikken.

66-åringen forteller at de skal selge mynten i Norge, og at de har ingen planer om å beholde. Oslo Myntgalleri håper at en ivrig norsk samler kan kjøpe mynten.

– Det er første gang en slik mynt har vært til salg siden 1831 i København. Den er nå på Nationalmuseet i København, og kommer nok aldri til å rikke seg derfra...

Den tidligere salgsrekorden for en norsk mynt lød på 3,068 millioner kroner og ble satt da en firedobbel spesidaler fra 1678 ble solgt på auksjon i Trondheim i 2005.