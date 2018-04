Tre veltet mot blokk i Oslo: Fem minutter tidligere lå baby på verandaen

Publisert: 19.04.18 17:57 Oppdatert: 19.04.18 19:05

En veranda er i ferd med å rase sammen etter at et tre falt mot et lavblokk i Hertzbergs gate i Oslo. Fem minutter før treet falt, lå det en baby på verandaen.

– Vi hadde foreldre på besøk da vi hørte et stort brak. Vi hadde datteren vår ute på verandaen fem minutter før treet falt. Det var utrolig flaks, sier Mikael Øye Hegnar.

Hegnar og familien har ikke blitt evakuert, men har fått beskjed om å holde seg unna vinduene.

Det er registert 13 leiligheter med 22 beboere på adressen. Flere personer har evakuert seg selv, melder politiet.

– Et stort tre har rast mot en bygning. Det er store materielle skader, deriblant en veranda som kan rase sammen når som helst, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Brannvesenet jobber nå for å fjerne treet, opplyser de til VG.

– Det er et gammelt verneverdig tre som har stått i flere hundre år. Nøyaktig hvorfor det har falt vet ikke jeg, det er noe Oslo kommune må finne ut av i etterkant, sier Vidar Simensen, avsnittsleder i politiet til VG.

Politiet har sperret av området, og brannvesenet søker etter skadde i bygget.

– Det er ikke kommet melding om personskade, og politi og brannvesenet holder på å få oversikt og evakuere, sier operasjonslederen.