Realitydeltaker tiltalt for voldtekt

Publisert: 30.04.18 07:31

En tidligere realitydeltaker er tiltalt for voldtekt av en kvinne og mishandling av samboeren sin i over et år. Mannen nekter straffskyld.

Da mannen i 20-årene ble pågrepet i november 2015, skal han ha sagt: «Du burde vite hvem jeg er og hva jeg gjør. La meg gå eller så kommer du til å slite», skriver TV 2 .

Politiet rykket ut til festbråk i en leilighet i Oslo. Senere fikk politiet inn en anmeldelse fra en kvinne som hevdet hun ble voldtatt av mannen under en time før han ble pågrepet.

Påtalemyndigheten mener at den angivelige voldtekten fant sted på festen i Oslo, forteller statsadvokat Asbjørg Lykken til TV 2.

I tiltalen heter det at han har slått kvinnen flere ganger i ansiktet og holdt henne fast før han voldtok henne. Den tiltalte har sittet varetektsfengslet siden mars i fjor. Mannen er også tiltalt for å ha mishandlet samboeren sin i over et år, for trusler mot politiet og fyllekjøring.

Forsvarer Anne Marstrander-Berg sier klienten hennes nekter straffskyld for voldtekt og vold i nære relasjoner, i tillegg de andre vesentlige punktene i tiltalen.

Den tiltalte er domfelt tidligere for blant annet oppbevaring og salg av narkotika og trusler mot politiet. Saken skal opp for Oslo tingrett i august.

