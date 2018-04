TYDELIGGJØR: Knut Arild Hareide ønsker å tydeliggjøre KrFs politikk. Etter den prosessen, kommer regjeringsspørsmålet. Foto: Frode Hansen

Knut Arild Hareide fortsatt taus om regjeringssamarbeid

ØKERN (VG) KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker ikke å gå inn i diskusjon om et mulig regjeringssamarbeid før etter september.

Da KrF-leder Knut Arild Hareide holdt tale på partiets landsstyremøte på Økern i Oslo lørdag, kom han med en oppfordring til landets statsminister:

– Jeg vil utfordre statsminister og Høyre-leder Erna Solberg: Vil hun stå ved kampen mot sorteringssamfunnet og støtte KrFs forslag? spurte han.

VG møter partilederen kort tid etter at han holdt talen for landsstyremøtet.

– Hva la du i advarselen du kom med mot Solberg, Hareide?

– Høyre valgte på landsmøtet forrige helg å dra bioteknologien i en liberaliserende retning. Men Solberg sier at vi fortsatt skal gå inn for å bekjempe et sorteringssamfunn. Problemet er at tiltak i en liberaliserende retning kan føre til at vi går mot sorteringssamfunnet, sier han, og legger til:

– Jeg utfordrer henne på om hun står ved sine ord om at hun vil bekjempe sorteringssamfunnet i praksis. Det er det vi vil utfordre henne på når Stortinget behandler bioteknologimeldingen.

Høyre gikk på sitt landsmøte forrige helg inn for å tillate eggdonasjon.

Frykter sorteringssamfunnet

Bakteppet når KrF-representanter fra hele landet i helgen samles til landsstyremøtet, er at partiet i september i fjor gjorde sitt dårligste valg siden krigen.

Hareide forsøkte å tydeliggjøre partiets politiske prosjekt og kjernebudskap.

For å møte dagens samfunnsutfordringer, vil partiet gå inn for å skape forankring i et samfunn i forandring, et varmere samfunn og et inkluderende samfunn.

Den politiske prosessen vil bli avsluttet i september.

– Blir KrF for gjenkjennelige, med denne vante oppmerksomhet på et varmere samfunn og inkludering?

– Våre verdier er preget av dette. Et varmere samfunn oppsummerer min visjon for arbeidet som ligger til grunn. Vi må også være gode på ta oss i en bærekraftig retning. Jeg tror at det er med på å vise tydelig hva vi står for, sier Hareide.

Han legger til at partiet også vil vende blikket utover landets grenser.

– Vi må også tenke på det globale fellesskapet, på klima og fattigdom. Det gjør at når vi velger saker, får vi en tydeligere retning. Det ville vært krevende for oss hvis dette ikke var gjenkjennelig. Dette var et tydeligere KrF. Først tar vi politikken, og så tar vi samarbeid, sier Hareide.

Taus om regjeringssamarbeid

– Hvor langt kan regjeringspartiene gå i bioteknologispørsmål før dere må sette foten ned og si at dere ikke kan samarbeide med dem i regjering?

– Spørsmålet gjelder for Høyre også. Hvis de står ved sine ord, så må de tenke nøye gjennom om de går i en sterkt liberaliserende retning på enkelte temaer. Mitt poeng i talen om dette var å påpeke at i dag er sånn at ni av ti barn med downs syndrom er sortert bort. Er vi da ikke på vei dit allerede?

– Kan du bli med i en regjering med partier som går inn for å tillate eggdonasjon?

– Det er ikke tvil om at eggdonasjon er å gå over en grense. Det ofte uvisst hvem som er faren, men det er ingen tvil om hvem som er moren.

– Kan du bli med i en regjering med partier som går inn for å tillate eggdonasjon?

– Vi tydeliggjør vår politikk, og så tar vi den diskusjonen som du inviterer til etterpå, sier Hareide.

– Du møter de parlamentariske lederne i regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre fast. Hva ligger i det?

– Jeg møter alle mine kollegaer. Jeg møter de på ikke-sosialistisk side, men også de andre. Det jeg sier, er at når vi nå tydeliggjør vår politikk. Når det er landet, vil det bli en samarbeidsdiskusjon.

Han vil ikke si noe om når de vil ta en avgjørelse, men at diskusjonen blir tatt etter sentralstyremøtet i september.

