Store is og vannmasser I Glomma førte til at Rørosbanen måtte stenge på strekningen mellom Atna og Alvdal søndag. Mandag morgen er trafikken i gang igjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Rørosbanen åpnet for trafikk

NTB

Publisert: 23.04.18 07:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-23T05:20:38Z

Rørosbanen er åpnet for togtrafikk igjen etter at den ble stengt på grunn av stor vannføring og isgang i Glomma søndag.

Bane Nor opplyser mandag morgen at banen åpnet for trafikk på den stengte strekningen mellom Atna og Alvdal klokken 6.25.

NSB gjør samtidig oppmerksom på at det kan oppstå forsinkelser og innstillinger inntil normal drift er gjenopprettet.

Ifølge NVE vil nedbøren som er meldt mandag, være av såpass beskjedent omfang at den ikke vil påvirke vannføringen i Glomma nevneverdig. Vannstanden avtok gradvis i løpet av søndag kveld og natt til mandag.

Denne artikkelen handler om Tog

Bane Nor