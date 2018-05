SKOLESJEF: Astrid Søgnen gikk detaljert til verks om prosessen med Simon Malkenes, og siterte fra samtalen mellom rektor og elevene som opplevde seg krenket av Malkenes’ beskrivelser i Dagsnytt 18. Her er Søgnen avbildet i fjor under en pressekonferanse om skolevold. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Skolesjef Søgnen brettet ut detaljer om Malkenes-saken i offentlig høring

Publisert: 22.05.18 13:46

Lærer Simon Malkenes var ikke til stede da skolesjef i Oslo, Astrid Søgnen, i dag beskrev ukjente detaljer i personalsaken mot ham i en åpen høring i bystyret. Jurist Anine Kierulf reagerer.

I en offentlig høring om ytringskultur og knebling av lærere i Oslo-skolen valgte skolesjef Astrid Søgnen å referere fra personalsaken mot Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud skole i Oslo.

Opplysningene som ble formidlet fra talerstolen i bystyresalen tirsdag har tidligere ikke vært kjent.

– Jeg er ikke informert om at innhold fra min sak skulle legges frem under høringen, sier Simon Malkenes til VG.

Høringen kommer som følge av at Simon Malkenes i NRK 5. mars beskrev sin skolehverdag gjennom eksempler fra sin egen klasse. Han brukte forbokstaver på elevens navn i sine beskrivelser.

Noen elever reagerte på dette og gikk til rektor, som opprettet personalsak mot læreren.

– Brudd på taushetsplikten

På høringen begynte skolesjefen sitt innlegg med å redegjøre for Ulsrud-saken. Hun gikk detaljert til verks om prosessen med Malkenes, og siterte fra samtalen mellom rektor og elevene som opplevde seg krenket av Malkenes beskrivelser i Dagsnytt 18.

Jurist Anine Kierulf, fagdirektør i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, reagerer på at Søgnen refererte detaljer fra Malkenes’ personalsak på den åpne høringen.

– Jeg var ikke til stede da dette skjedde, men hvis hun har lest opp anklager mot Malkenes som er brukt som grunnlag for personalsaken mot ham, fremstår det som et brudd på taushetsplikten. Jeg vet ikke hvem hun har klarert dette med, men det er bare Malkenes som kan oppheve den delen av taushetsplikten som er der for å verne hans interesser, sier Kierulf.

Hun peker på at høringen i dag hadde som mål å skape bedre ytringsfrihetsforståelse og ytringsklima i skolen.

– Utlevering av taushetsbelagte opplysninger om lærere bidrar ikke til dette. Det er et meget stort rettslig stort rom for ytringer, men det finnes noen lovfestede grenser for ytringsfriheten. En av disse er taushetspliktbestemmelsene, sier Kierulf.

Hun peker på at hvis ikke skolesjefen kjenner denne grensen, har skolesektoren nok å jobbe med fremover.

– Dersom man skal se noe positivt i dette, så er både Malkenes’ sak og Søgnens håndtering utmerkede «caser» til bruk i ledelsesundervisning om hvorfor vi har ytringsfrihet, hvordan denne friheten kan motarbeides eller fremelskes og brukes godt – og hvorfor det er noen lovfestede grenser for den.

VG har spurt Søgnen om en kommentar på Kierulfs uttalelser, men har ikke fått svar.

Siterte varslere

Det er disse sitatene, som tidligere ikke er blitt omtalt, som Søgnen leste opp i høringen:

«Læreren henger oss ut. Alle vet hvilken klasse det er snakk om. Og mange vet hvem vi er. Han sier at det er systemet, som tråkker på oss liksom, men det er han som gjør det. Vi er identifisert av mange. De ler av oss.

Læreren sier at man knapt skulle tro det er unger som lever slik i dag. Unger som spiser reklamedrops til frokost, hva er det for en beskrivelse av oss?», siterte Søgnen til en fullsatt bystyresal.

Og hun fortsatte:

«Det stigmatiserer oss at vi blir beskrevet på denne måten. I samme slengen som det sies at elever kaster stoler, bor i blokk med elleve søsken, er fattige og uten ressurser», siterte hun videre.

Skolesjefen opplyste at elevene hadde gitt samtykke til rektoren om at utsagnene kunne refereres.

Politikere reagerer

Bystyrepresentant Eivor Evenrud (Rødt) og Abdullah Alsabeehg (Ap) reagerte umiddelbart på det som ble sagt av skolesjefen. På spørsmålet fra Evenrud om direktøren som refererte fra personalsaken er fristilt fra taushetsplikten, svarte Søgnen:

– Jeg har ikke gitt opplysninger som ikke er offentlig kjent tidligere. Det er sjekket ut og klarert.

På spørsmål fra VG og Kommunal rapport om taushetsplikten i Malkenes-saken er avklart svarer skolesjefen følgende:

– Det har jeg klarert, det er det jeg har å si til den saken. Det er mitt svar.

– Hvem har du klarert det med?

– Jeg har ikke gitt noen informasjoner som det ikke er gitt samtykke til at jeg kan referere?

– Hvorfor valgte du å referere fra den personalsaken?

– Høringens utgangspunktet er jo Ulsrud-saken, og når begreper som kneblet ble brukt, så fant jeg ingen annen vei. Da måtte jeg ta det utgangspunktet. Jeg er sjefen til rektor, han har gjort sin plikt.

– Malkenes er ikke her i dag, du refererer fra hans sak, du er jo også hans overordnede sjef?

– Jo, men dette var en konkret gjennomgang av informasjon som også er gitt til skolebyråd tidligere. Jeg har ikke noe mer å si enn det jeg allerede har sagt i mitt innlegg, sier Søgnen til VG.

Alsabeehg reagerte på at Søgnen begynte å snakke om Malkenes-saken.

– Det er flere enn bare Malkenes som har tatt kontakt og beskrevet for oss folkevalgte en fryktkultur i Osloskolen. Høringen handlet om dette, ikke om en enkeltsak, sier han til VG.

Opphetet debatt

I kjølvannet av Malkenes-saken har det foregått en opphetet debatt om ytringskulturen i Oslo-skolen. Flere hundre lærere har stelt seg bak Malkenes i en rekke ulike innlegg i avisene.

Malkenes har nylig fått Fritt Ords pris for sitt mangeårige arbeid for ytringsfrihet. Han er ikke blitt gratulert av skolesjefen eller sine nærmeste ledere.

Under høringen stilte skolebyråkrater, elevrepresentanter, interesseorganisasjoner og politikere mannesterke opp.

Og i bystyresalen var meningene delte. Elevene mente det var mobbing å henge ut elevene på denne måten, mens fagfolk og Utdanningsforbundet var opptatt av at Utdanningsetatens i mange år hadde avfeid og hengt ut kritikere som radikale grupperinger, eller at de er ansatte med egne agendaer.

– Alvorlig

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen mener at alle er avhengig av god ytringskultur.

– Jeg forventer at vi nå står overfor endringer som merkes. Det har lenge vært ytret misnøye i hvordan ytringer blir tatt imot. Vi er alle avhengige av god ytringskultur. Derfor er dette så alvorlig. Kritikerne har etter hvert blitt mange. Lokket er tatt av en trykkoker, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun henvendte seg direkte til Utdanningsetaten og sa:

– De må ta situasjonen på dypt alvor.

På spørsmål fra salen om hun mente Malkenes var blitt kneblet av skolen, sa hun ikke hadde oppfattet det på den måten.

– Men jeg er kritisk til at det tok så lang tid å behandle saken og man lot det etablere seg en oppfatning om at læreren kunne få sparken, sier skolebyråden.