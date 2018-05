ILDSJEL: Jan Bøhler sitter i justiskomiteen på Stortinget, og var en av dem som startet opp natteravn-gruppen på Vestli. Her fra da VG møtte ham og de andre 4. mai, som var den første kvelden de gikk etter at politiet anmodet dem fra å gå etter hendelsene i april. Foto: Helge Mikalsen, VG

Jan Bøhler om ny steinkasting mot natteravner på Stovner: – Politiet må bli bedre kjent med miljøet

Publisert: 22.05.18 09:38

I helgen opplevde natteravnene i bydel Stovner på ny steinkasting fra en ungdomsgjeng. Stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) forventer nå at politiets nye storsatsing i området blir et langtidsprosjekt.

Tirsdag begynte 10 nye politifolk som blant annet skal patruljere denne bydelen.

– Det er viktig at vi ikke lar oss stoppe, at mobiliseringen for å trygge ungdomsmiljøet fortsetter på tross av en veldig alvorlig hendelse, vi kan ikke tenke at dette ikke går, sier Arbeiderparti-politiker Jan Bøhler til VG mandag.

Senere tirsdag skal Oslo-politiets Enhet øst på ny møte natteravnene for å diskutere hva de skal gjøre videre, etter at en gruppe ungdommer kastet stein mot en natteravn-patrulje på Stovner pinseaften .

En mann fikk en stein i hodet og ble skadet etter hendelsen.

– Jeg håper at andre instanser, som utekontakt og lokalpolitikere, kan komme på banen da jeg tror dette er en litt mer kompleks problemstilling, sier Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene, til VG.

Bøhler var med å starte natteravn-gruppen på Vestli sammen med leder Annstein Garnes for ett år siden, og har selv vært ute med natteravnene på vandring flere ganger.

– Folk vinker til oss når vi patruljerer

Natteravnene i Stovner bydel har møtt på flere ubehagelige utfordringer den siste tiden.

Fredag og lørdag 20. og 21. april opplevde de å bli sjikanert av en gruppe ungdommer i alderen 16–23 år. Ungdommene skal ha ropt skjellsord, og det skal også ha blitt kastet stein etter natteravnene.

Etter hendelsen anmodet politiet i Oslo at det var utrygt for natteravnene å patruljere i området, og gruppen sluttet å gå.

I mellomtiden erklærte også politiet at de hasteansetter 30 nye politifolk i Groruddalen og Oslo sør i løpet av mai måned grunnet flere skyte- og voldsepisoder i hovedstaden.

Så, den 4. mai var natteravnene på Vestli og Stovner tilbake på gaten . Da var også Bøhler på plass.

– Jeg opplever at natteravnene er veldig populære i området. Folk vinker til oss fra balkongen når vi går forbi, og når vi snakker med de unge går det som regel veldig bra, sier han til VG.

Ungdom på Stovner trenger et bedre tilbud. Det sier ungdomsrådsleder Ayoub Zannachi etter helgens angrep på natteravner i Oslo-bydelen.

– Noen har det ikke bra hjemme. Da må politikerne gripe inn og finne ut hva som ligger bak, sier Zannachi, leder for Stovner ungdomsråd og styremedlem i Elevorganisasjonen i Oslo, til Aftenposten .

Mener politiet må være mer til stede

Ap-politiker Bøhler forteller at han opplever et stort engasjement hos lokalmiljøet for å forhindre den økende volden og kriminaliteten i området. Sist da han holdt tale ved Vestli skole 17. mai.

– Folk er opptatt av å formidle at det skjer mange bra ting i området, og at det stadig er tiltak for å få flere til å begynne å gå med natteravnene, forteller Bøhler.

Når politiets umiddelbare opprustning i området kommer på plass mener han det er flere ting som er avgjørende for at de skal lykkes.

– Det er avgjørende at det er faste politifolk som møter opp i området over lang tid så de kan bli kjent med ungdommene og miljøet, og at det ikke blir snakk om patruljebiler som bare rykker ut når det skjer noe:

– Det er også mange forteller meg at politiet er mye mindre til stede på kvelds- og nattetid, og det må de endre, mener han.

Etter episodene på Stovner pinseaften og i april har politiet fortsatt ikke foretatt noen pågripelser.

– Mangelen på pågripelser i disse sakene skyldes jo at de ikke har vært tett nok på miljøet, mener Bøhler.

Ti nye politiansatte begynner i dag

Politiet mener selv at de er mer til stede i området enn tidligere.

– Vi har økt innsatsen etter forrige steinkasting og har en tilstedværelse som er mye mer synlig nå enn for en måned siden, sier John Roger Lund, leder enhet Øst Oslo politidistrikt, til VG.

– Er dere tett nok på miljøene?

– Vi mener vi er tett nok på nå. I dag starter ti forebyggere som blant annet vil bli brukt i disse områdene. Dette er politifolk som vil være synlige ute i bomiljøene, sier Lund. Disse starter opplæring i dag tirsdag.

Hardere kriminalitet

Politiet uttalte under en pressekonferanse den 30. april at de merker seg at kriminelle nettverk nå aktivt verver ungdommer.

– Det som bekymrer oss er at vi har noen kriminelle kyniske aktører som bruker ungdommer i sine virksomheter. De verver dem til å selge og frakte narkotika for seg, mot det som bare er småpenger. Dette er ungdommer ned i 16-årsalderen, sa John Roger Lund, leder for Enhet øst, da til VG.

Lund understreket at politiet har en utfordring ved at de ikke har et bedre tilbud til utsatt ungdom.

Bøhler har selv tatt til ordet for at politiet i større grad må arbeide for å ta de kriminelle bakmennene som trekker ungdom ut på gaten.

– Det er blitt et hardere og tøffere miljø, og disse ungdommene ser kriminelle forbilder i bakmennene:

– Når de blir fanget av et slikt miljø blir de også vanskeligere å nå ut til, både for natteravnene og politiet. Det er viktig å få frem at dette ikke bare er tilfeldige ungdommer som har fått lyst til å lage bråk, påpeker han.

