Frp: Fastende barn utsettes for omsorgssvikt

Barn som ikke får spise eller drikke i løpet av en hel dag, utsettes for omsorgssvikt, mener Frp-politiker. Det reneste sprøyt, kontrer Venstre-topp.

– Jeg mener det er helt uakseptabelt at barn går 18–19 timer uten mat og drikke. Dette er rett og slett grov omsorgssvikt, sier Åshild Bruun-Gundersen til NTB. Hun er utdanningspolitisk talsperson for Frp på Stortinget.

– Jeg mener lærerne må følge med og gi beskjed til foreldrene om at det ikke er akseptabelt at barn ikke får spise eller drikke i løpet av en hel dag. Dersom ikke dette nytter, bør barnevernet kobles inn, fordi dette er omsorgssvikt, legger hun til.

I likhet med flere hundre millioner muslimer rundt om i verden, faster i disse dager også tusener av norske muslimer under høytiden ramadan.

– Bør påtvinges ferie

I Danmark går debatten høyt etter at innvandringsminister Inger Støjberg fra det konservative partiet Venstre nylig påsto at fastende muslimer som jobber som bussjåfører eller på fabrikker eller sykehus, utgjør en fare for samfunnet.

Her hjemme viser Bruun-Gundersen til at norske skoleelever nå er inne i eksamensperioden, med høyt prestasjonspress.

Fakta Ramadan * Ramadan er den muslimske kalenderens niende måned og islams fastemåned. Ifølge troen var det under ramadan at profeten Muhammed mottok sin første åpenbaring. * Siden den islamske kalenderen følger månefasene, kommer ramadan til ulike tider hvert år. * I fastemåneden skal friske, voksne muslimer avstå fra mat, drikke, sex, røyking og krangling fra soloppgang til solnedgang. * Hensikten er å føle ydmykhet, medfølelse og takknemlighet gjennom fysisk, moralsk og åndelig disiplin. * Måneden avsluttes med id al-fitr, muslimenes største høytid, ved solnedgang den siste dagen i ramadan. * Ramadan starter når nymånen viser seg, noe som kan varierer fra land til land.

– Det er helt åpenbart at barn skal spise, drikke og være uthvilt og ha fokus når de er på skolen. De skal ikke utsettes for denne typen tradisjoner, sier hun og viser til gjentatte diskusjoner i Norge om mer mat og drikke i skolen.

Bruun-Gundersen mener lærere som faster, bør tvinges til å ta ut ferie.

– Det er ingen som tror på at voksne mennesker som faster i fire uker, har konsentrasjonen og evner å gi elevene god undervisning, sier hun.

– Sprøyt

Venstres stortingspolitiker Abid Raja reagerer sterkt på Frp-representantens uttalelser.

– For det første har ikke barn fasteplikt. Foreldre føler på når barnet er modent for dette. Barn vil ofte ta etter sine foreldre og ikke minst sine venner som faster. Det er mest religion, men også kultur, tradisjoner og sosialt samvær er faktorer, sier han til NTB.

Raja har selv fastet mange ganger og viser til at både barn, eldre, syke og gravide er fritatt.

– Lærere og andre ansatte fungerer helt fint med faste. Jeg har fastet både under eksamen og som advokat når jeg har prosedert. Det er ikke en så stor utfordring, sier stortingspolitikeren.

Utfordringen med at sola er lenge opp i Norge på sommeren, har noen norske muslimer løst ved å følge Mekka-tid. Raja mener også det vil være mulig å ta igjen en tapt arbeidsdag senere for muslimer som føler at de ikke kan utføre arbeidet skikkelig under fasten.

– Religionsfrihet er noe av det mest grunnleggende av alt, understreker han.

Ingen tall

Utdanningsdirektoratet har ikke tall på hvor mange barn i Norge som faster under ramadan, får NTB opplyst. Bruun-Gundersen erkjenner at heller ikke hun har tall på hvor mange barn dette gjelder.

– Jeg tror de tallene er mye høyere enn det man tenker, sier hun.

Frp-politikeren viser til eksempler fra Sverige hvor barn skal ha besvimt på skolen under ramadan, og til at faste blant barn er et «økende problem» i Tyskland og Sverige.

– Vi må ikke være så naive at vi tror at dette ikke forekommer i Norge.

Under fasten skal man avstå fra å spise og drikke, samt unngå legebesøk og tannlegebesøk.