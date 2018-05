PÅ VIPPEN: KrFs Kjell Ingolf Ropstad vil endre på en rekke av punktene i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Frode Hansen

Dette er KrFs kravliste til regjeringen

Publisert: 23.05.18 19:16 Oppdatert: 23.05.18 19:34

2018-05-23

KrF varlsler hard kamp om blant annet forsvar, sukkeravgift og barnehager, om regjeringen skal få dem med på laget i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

Med Venstre på innsiden av regjeringen med Høyre og Frp, blir det for første gang tre mot én når KrF skal forhandle med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett fra torsdag.

Henrik Asheim (H), som leder forhandlingene for regjeringen, advarer om at KrF må være innstilt på å prioritere:

– Vi har sagt at vi vil forhandle med KrF, men det er ikke så mange penger det er snakk om å forhandle om. Så her tror jeg både KrF og regjeringen må være innstilt på å gi og ta, sier han.

Kristelig Folkeparti sitter på vippen, og er nøkkelpartiet som kan gi flertall på Stortinget for innholdet og sakene i budsjettet.

Varsler forsvars-kamp

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad spår harde runder om Forsvaret etter at både Ap og KrF mener at regjeringspartiene ikke leverer på avtalen mellom partiene fra høsten 2017 om Hæren og Heimevernet.

– Der er vi veldig misfornøyde både med helikopterløsningen og stridsvognløsningen. Vi har hatt flere runder på det internt, og vi kommer til å gjøre det tydelig at vi ikke er fornøyde med den løsningen som ligger der, sier han.

Ap, KrF, Venstre, Høyre og Frp ble enige om en raskest mulig oppgradering av stridsvogn-kapasitet, og økt helikopterstøtte til Hæren i Nord. Men regjeringen har avlyst fornyelse av Brigadens stridsvogner, og vil sende 15 helikoptre sørover og la tre stå igjen på Bardufos.

– Vi har et mål om at forlikpartnerne bør bli enige, altså at man inkluderer Arbeiderpartiet og løfter dette ut av selve revidert-forhandlingene. Det er ikke pengene i 2018 som er utfordringen her – det er løsningen på helikoptrene som kommer i 2019, og stridsvogner som ikke kommer før 2025, sier Ropstad.

– Det synes jeg er rett og rimelig når ikke forutsetningene som vi la til grunn for enighet er oppfylt.

Høyres Henrik Asheim er skeptisk:

– Vi kommer til å sette oss ned med KrF i morgen. Men jeg mener ikke at vi nå skal forhandle en oppfølging av langtidsplanen for forsvaret.

Vil ha 100 millioner til barnehage

Når det kommer til lærernormen, som KrF fikk gjennomslag for, sier Ropstad at hovedpunktene er godt oppfylt. Men KrF er skuffet over manglende midler til bemanning i barnehagene, sier han. Der vil de ha 100 millioner mer:

– For å kunne gradvis starte reformen fra i høst som det er lagt opp til, mener vi det er nødvendig med 100 millioner ekstra. Det vi gå til kommunene, men óg til private barnehager, sier Ropstad.

KrF vil at pengene skal fordeles jevnt etter antall barn.

– Det er er et dyrt krav som selvfølgelig må settes opp mot andre krav de måtte ha, sier Høyres Asheim.

Regjeringen vil også halvere antall politistasjoner som utsteder pass - fra 140 til 70. KrF vil ikke ha noe av det, og vil man skal kunne få pass innenfor en radius på 45 minutter.

Strid om CCS

Karbonfangst- og lagring (CCS) kan også bli et stridstema. Ropstad sier KrF har stilt en rekke spørsmål til regjeringen om temaet, som de ikke har fått svar på enda.

I budsjettforslaget er et prosjekt stoppet og et satt på vent, slik at bare et prosjektet ved Norcem i Brevik videreføres umiddelbart.

– Vi vil undersøke muligheten for å hindre forsinkelse på prosjektet på Klemetsrud, så det blir to prosjekter som kjøres ved fullt tempo for å få investeringsbeslutninger så raskt som mulig, sier Ropstad.

Asheim sier regjeringen vil kvalitetssikre prosjektet på Klemetsrud før de vil gå videre.

– Mulig å endre sukkeravgiften

Partiet har allerede vært tydelige på at de vil endre en rekke punkter budsjettet: De vil «dødsgebyret» skal bli «historie før det noensinne blir innført», og de vil endre sukkeravgiften.

– Jeg registrerer jo at det er krav om at KrF skal reversere avgiften, sier han, men påpeker at avgiften gir regjeringen en ekstra inntekt på 2 milliarder.

– Det er ikke realisme i det. Det vi har krevd er en mel målrettet avgift. Det har vært ønsket hele veien, men tidligere blitt avvist med at det er for komplisert. Men nå har jo Finland hatt det en stund, Irland har nettopp innført det på drikke, der ber vi om en utredning så regjeringen kan komme tilbake på en mer målrettet avgift til høsten, sier Ropstad.

Det betyr lavere avgift der sukkerinnholdet er lavere.

Han kaller det også «absurd» at man har momsfritak når man handler for opp til 350 kroner over grensen, mens man betaler moms fra 1. krone når man handler varer i Norge. Det vil KrF å få slutt på.

– Mitt utgangspunkt der er at revidert nasjonalbudsjett ikke er et tidspunkt der man endrer på skatter og avgifter, men vi skal behandle kravet skikkelig og alvorlig, sier Asheim.