Finansminister Siv Jensen måtte blant annet svare på spørsmål om grensehandel i spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Jensen og Vedum i klinsj om sukkeravgift

NTB

Publisert: 23.05.18 13:19

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-23T11:19:38Z

Regjeringens sukkeravgift er en målrettet politikk for å flytte arbeidsplasser og verdiskaping fra Norge til Sverige, hevder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum var krass i kritikken av regjeringens avgiftsøkninger i Stortingets spørretime onsdag.

– Frp er blitt partiet for økte avgifter, lød ett av stikkene.

I fjor ble sukkeravgiften økt med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer med 42,3 prosent. Vedum påpeker at norske bedrifter nå varsler om røde tall og nedbemanning, likevel foreslo ikke regjeringen noen endringer av avgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

– Alarmlampene lyser, men Frp-lederen gjør ingenting for å rette opp i den krisen som er i ferd med å ramme norsk fastlandsindustri, sier han.

– Økonomien går bra

Finansminister Siv Jensen påpeker at den økte sukkeravgiften var et forslag fra regjeringen, men et resultat av budsjettforhandlingene i Stortinget i fjor høst. Hun kjente seg heller ikke igjen i beskrivelsen av røde varsellamper, med henvisning til den økonomiske situasjonen mer generelt.

– I revidert budsjett kunne regjeringen melde om en økonomi som går bra, ledigheten er på vei ned og det meldes om oppgang i alle næringer, bredt basert, sier hun.

Hun påpekte at regjeringen har senket skatte- og avgiftstrykket med over 24 milliarder kroner, selv om hun vedgikk at noen avgifter har blitt økt.

-Dobbeltmoralsk

Jensen fnyser ellers av Senterpartiets bekymring for grensehandelen. Hun hevder at det som hovedsakelig driver nordmenn over grensa for å handle, er at tollvern på mat og kjøtt gjør maten dyrere, og peker på at Senterpartiet selv har foreslått avgiftsøkninger på varer som er utsatt for grensehandel.

– Dobbeltmoral er ikke det samme som dobbelt så god moral, sier hun.