DØMT TIL SEKS ÅR UBETINGET: Skoleeleven har fått straff for å ha voldtatt tre unge kvinner i løpet av seks måneder i fjor. Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

19-åring dømt til seks års fengsel for tre voldtekter

Publisert: 07.06.18 16:55

INNENRIKS 2018-06-07T14:55:58Z

En 19 år gammel skoleelev er i Stavanger tingrett dømt til seks års ubetinget fengsel for å ha voldtatt tre unge kvinner i løpet av et halvår i fjor.

19-åringens forsvarer, advokat Ørjan Eskeland, sier til Stavanger Aftenblad at dommen vil bli anket.

– Min klient tar dommen svært tungt. Det vil bli anket over alle postene både hva gjelder skyldspørsmål og erstatningsspørsmål. Min klient erkjenner ikke straffskyld for noen av voldtektene han er tiltalt for, sier Eskeland til Aftenbladet.

I alt 16 vitner forklarte seg under rettssaken i tillegg til tiltalte og de tre fornærmede kvinnene.

De tre voldtektene skjedde ifølge dommen i mai, august og desember i fjor.

Bruk av vold og alkohol inne i bildet

Den første voldtekten skjedde natt til lørdag 20. mai i fjor i Stavanger sentrum. Retten finner det bevist at han forgrep seg på fornærmede som på grunn av beruselse var ute av stand til å gjøre motstand. Den andre voldtekten skjedde 10. august i fjor på et toalett på et utested i Stavanger sentrum. Her skal tiltalte ifølge dommen ha tvunget seg til sex ved bruk av vold.

Den tredje voldtekten skjedde i forbindelse med en hyttetur. Her var den fornærmede kvinnen ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger på grunn av at hun sov.

Mannen nektet for alle forholdene, men erkjente å ha hatt sex med den tredje fornærmede kvinnen, men i retten hevdet han at dette var frivillig.

Må betale stor sum til kvinnene

«For retten er det skjerpende, men også uforståelig, at alle tre handlinger har blitt begått innenfor en halvårsperiode, og at tiltalte så begikk endog en ny handling etter at han allerede var anmeldt for både ett og to overgrep i form av voldtekt. Dette gjør at det foreligger sterke individualpreventive grunner for å reagere strengt», heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale til sammen 420.000 kroner i erstatning til de tre kvinnene han er dømt for å ha voldtatt.

Mannen ble pågrepet etter den tredje anmeldte voldtekten i desember i fjor, og har siden sittet i varetekt.