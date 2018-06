KORTBUKSE-INTERVJU: Programleder Eirik Bergesen i satireshowet «All Makt» stilte i avklipte dressben for intervjuet med kulturminister Trine Skei Grande. Produsent Andreas Brekke øverst til venstre. Foto: Jørn E. Kaalstad/VG

Skei Grande: Føler at jeg er litt demokratiminister

Publisert: 07.06.18 00:31

Trine Skei Grande fryktet at så mange som en tredjedel av Venstres medlemmer ville melde seg ut av partiet da de gikk inn i Regjeringen med Høyre og Frp.

Det fortalte en åpenhjertig Venstre -leder og kulturminister under satire-showet «All Makt» i går kveld. Hun stakk innom satireshowet på vei til Stortingets sommerfest.

Og det var en svært inspirert og slagferdig Skei Grande publikum fikk oppleve fra scenen.

– Mannfolk!

Det svarte Venstre-lederen kjapt – med et solid glimt i øyet da programleder Eirik Bergesen spurte henne om hva som drev henne til å fortsette i politikken.

Og, litt senere kunne hun røpe hvorfor hun går med et oransje halssmykke ...

All Makt er en litt upolert liveforestilling som tøyser om og med maktpersoner og aktuelle hendelser på Røverstaden i Oslo en gang i måneden.

Foruten Bergesen består showet av en gjeng (mer eller mindre) amatørdrevne satirikere, blant annet Ken-Andre Ottesen som redigerer satiresiden Vredens Gnag og er vaktsjef i VG.

I dag var Trine Skei Grande kveldens hovedgjest. Og hun ble umiddelbart spurt om hva som skjedde da Venstre bestemte seg for at det var en god idé å gå inn i Regjeringen.

– Hva trodde dere at reaksjonene ville bli ved å gå inn i Høyre-Frp-regjeringen, spør Bergesen.

– Vi trodde mange ville melde seg ut og at mange ville bli sure. (...) Vi fryktet kanskje det ville bli så mange som en tredjedel, men det skjedde ikke. Kanskje Venstrefolk syntes det var litt kulere at noen tok ansvar, enn vi fryktet, sa hun.

Bergesen lurer på om KrF kommer i varmen, altså Regjeringen snart.

– Hva sier Knut Arild Hareide, spør han?

– Han sier: Jeg trenger litt alenetid. Så da må han jo få det da, sa Venstre-lederen til stor applaus fra salen. Og fortsatte:

– Jeg er jo trosminister og har stor respekt for tro og tvil – og manglende tro. De må jo bare få bestemt seg. Men vi har det gøy uten dem også vi, sa hun til nye lattersalver.

– Var kulturminister førstevalget ditt?

– Ja, fordi jeg tenkte at skal jeg prøve dette må jeg jo ha det litt gøy også, sa hun.

Etter en lengre politisk tirade fra Skei Grande om viktigheten av de liberale partienes rolle i et på mange måter demokrati-utfordret Europa, måtte programlederen minne henne på at hun hadde gått med på å makulere de forberedte talepunktene sine før showet.

Men hun durte videre med det hun syntes er veldig viktig.

– For meg er kulturpolitikk ytringsfrihetspolitikk. Jeg føler at jeg er litt demokratiminister i en tid der vi virkelig trenger noen liberale der, sier hun.

Bergesen vil heller snakke om – små og mellomstore – norske verdier. Han nevner Kvikk Lunsj, brunost, Marit Bjørgen, Ibsen og at folk ikke skal bestemme over oss som verdier som har blitt foreslått som typisk norske.

– Kvikk-Lunch er en blanding av noe vi har fått fra Latin-Amerika. Jeg vet ikke om hvetemel og kjeks er det mest norske ... Nei, Norge er den miksen vi har laget av alt det de andre har kommet på, sa hun.

Hun nevner også bunad og reinlender som noe som er kommet til oss fra Sentral-Europa.

– Brunost er jo heller ikke «verdier» selv om den koster 62 kroner kiloen, sa hun.

Bergesen spør om den «røde knappen» hun har rundt halsen. Er den et kompromiss for å sitte sammen med de blå-blåe?

– Den er oransje! Da jeg ble partileder var alt i Venstre grønt, men i Europa så er liberale partier oransje. Så min greie ble at det alltid skal være noe oransje med. Det er det liberale. Det er det eneste jeg har påvirket, sa hun lattermildt til stor applaus.

– Du har hatt et stort medietrykk rundt din person det siste halvåret og har ikke hatt en sykedag.

– Jeg tåler en støyt, skjønner du. Man må vite hvem man er og hva man står for og da tåler man en støyt, avslutter hun.

Etter showet spør vi om dette er det rareste intervjuet hun har vært med på.

– Nei, jeg har vært med på mange rare intervjuer i VG. Jeg synes for øvrig det er altfor lite politisk satire og dette er det eneste live-arrangementet jeg vet om, sier Skei Grande til VG.

Eirik Bergesen sier til VG at politikerne ofte viser andre sider ved seg på showet og i møte med et krevende publikum.

– Var du forberedt på at hun var så slagferdig?

– Nei, under prøvene satt hun og – ikke bare lo, men kom med punchlines hele tiden som var morsommere enn våre. Så jeg måtte faktisk motivere de andre etterpå. Jeg mener virkelig at hun er Norges morsomste politiker. I tillegg er hun den mest humørfylte, og det er ikke lett å være humørfylt i norsk politikk, sier Bergesen til VG.