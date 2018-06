DREPT: Galina Sandeva (28) fra Bulgaria, ble drept med kniv på Bispekaia i Oslo 16. desember i 2015. Foto: Privat

Galinas drapsmann dømt til tvungent psykisk helsevern

Publisert: 08.06.18 12:51 Oppdatert: 08.06.18 13:05

INNENRIKS 2018-06-08T10:51:28Z

Den 27 år gamle mannen som drepte Galina Sandeva er i Borgarting lagmannsrett kjent utilregnelig.

Han blir nå overført til helsevesenet, er rettens konklusjon.

Han dømmes også til å betale moren til drepte Galina Sandeva 250.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Tilregnelighetsspørsmålet har stått helt sentralt etter at han i fjor ble dømt til 18 års fengsel i tingretten. Galina Sandeva ble drept i sin egen bil på Bispekaia i Oslo 16. desember 2015, men ble ikke funnet før over to uker senere.

Både aktor og 27-åringens forsvarer ba i sine sluttprosedyrer om at tiltalte frifinnes for straff fordi han var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Mor følte det som et dolkeslag i ryggen da aktor ba om frifinnelse i sin prosedyre, sa bistandsadvokaten til Galinas mor, Camilla Wiermyhr til VG torsdag.

Fare for nytt voldslovbrudd

« Lagmannsretten mener det er stor fare for at tiltalte vil avslutte medisineringen og utvikle sterkere psykotiske symptomer dersom han nå ikke dømmes til tvungent psykisk helsevern. I en slik situasjon er det nærliggende fare for at han på nytt vil begå et alvorlig voldslovbrudd som setter andres liv eller helse i fare », skriver lagmannsretten i dommen.

Retten har konkludert med at den handlingen tiltalte har begått, sammenholdt med mannens sykdomsutvikling, atferd og psykiske funksjonsevne, klart tilsier at tiltalte skal dommes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Vi må bare akseptere at de etterlatte i en del tilfeller synes at tvungen psykisk helsevern er utilfredsstillende som straff. Men systemet er sånn at man ikke kan straffes om man har vært psykotisk i gjerningsøyeblikket, uttalte statsadvokaten til VG torsdag.

Tilfeldig offer

Lagmannsretten skriver videre i dommen at drapet har en ikke ubetydelig grad av planlegging, samtidig som drapet synes å ha en klar sammenheng med mannens psykose.

«Det er ikke andre motiv for drapet, og offeret var tilfeldig, antakeligvis med unntak av hennes yrke», skriver lagmannsretten.

Det var om kvelden 16. desember 2015 av den bulgarske sex-arbeideren ble drept med minst 30 knivstikk i sin egen bil på Bispekaia i Oslo .

Sa han var varulv

Stikkene var rettet mot overkroppen og halsen – og 28-åringen døde i løpet av kort tid av forblødning.

Etter vel tre ukers intens etterforskning ble den da 24 år gamle mannen pågrepet og siktet for det brutale drapet . 24-åringen erkjente de faktiske forholdene, men nektet straffskyld.

I politiavhør har nære venner av tiltalte forklart at de var bekymret for 27-åringen og hans mentale helse. Siktede skal i samtaler snakket om ting som gjorde at vennen ble bekymret for hans psykiske helse.

Tiltalte skal blant annet ha sagt at han var en varulv.