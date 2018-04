To vektere knivstukket på kjøpesenter i Ålesund

NTB

Publisert: 03.04.18 17:46 Oppdatert: 03.04.18 18:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-03T15:46:51Z

I forbindelse med et tyveri er to vektere blitt knivstukket på kjøpesenteret Moa i Ålesund.

Ifølge politiet har de kontroll på gjerningsmannen. Vekterne som ble knivstukket behandles av ambulansepersonell på stedet.

– Politiet er på stedet sammen med vektere, antatt gjerningsmann og vitner, opplyser operasjonsleder John Bratland til Sunnmørsposten .

Overfor VG bekrefter operasjonslederen at knivstikkingen skjedde i forbindelse med et tyveri.

– Knivstikkingen skjedde i forbindelse med at to mannlige vektere forsøkte å stoppe en mann tidlig i 30-årene. Den ene vekteren ble knivstukket i foten, den andre i hånden. Det er ikke betegnet som så alvorlig at snakk om fare for liv, sier operasjonsleder John Bratland til VG.

Gjerningsmannen er ifølge operasjonsleder en person som er tidligere kjent for politiet.

Politiet skal nå avhøre vitner og foreta kriminaltekniske undersøkelser, opplyser Bratland.