SURSTRØMMING: En boks med den svenske, illeluktende fisken surstrømming ble åpnet på Vestby skole i starten av april. Den ansvarlige eleven blir utvist i én dag.

Elev utvises for å ha åpnet boks med stinkende fisk

Publisert: 25.04.18 15:06

INNENRIKS 2018-04-25T13:06:02Z

Faren til eleven som etterlot hele Vestby ungdomsskole stinkende av surstrømming reagerer sterkt på rektorens behandling av sønnen, som har fått et utvisningsvedtak.

Tirsdag 3. april ble alle 356 elevene ved Vestby ungdomsskole sendt hjem etter at en 15 år gammel elev åpnet boks med den sterkt luktende svenske retten surstrømming.

Innholdet ble spredt rundt på skolen, og minst to elever skal ha kastet opp av lukten, skriver Vestby Avis .

Den ansvarlige eleven måtte deretter vaske opp etter seg. Dagen etter hendelsen sier rektor Marianne Thorvaldsen til avisen at eleven ikke skulle få ytterligere konsekvenser.

– Han ble så lettet og glad. Da han kom på skolen dagen etter fikk han en smekk i ansiktet med to dagers utvisning, sier faren til 15-åringen til VG.

Han reagerer sterkt på at rektor går ut i lokalavisen og sier at saken er avsluttet.

– Rektor fremstår i avisen som forsonende og forståelsesfull, også gjør hun noe helt annet. Det er veldig stygt, sier faren.

Han har vært i møte med rektor, og forteller at hun står på sitt hva gjelder utvisningsvedtaket.

– Jeg gir meg ikke på dette. Dette synes jeg er veldig grovt.

VG har fått tilsendt utvisningsvedtaket av faren til 15-åringen. Det er datostemplet 3. april, dagen før rektor sier til Vestby Avis at det ikke vil bli noen ytterligere konsekvenser.

– For en leder for en utdanningsinstitusjon, som skal lære barna ærlighet og god oppførsel, er det ikke greit å lyve i avisen, sier han.

Uken etter forteller Høyem at vedtaket har blitt redusert til én utvisningsdag. Han er fortsatt ikke fornøyd.

– Nå vil jeg anke denne saken hele veien én gang til. Forrige gang anket jeg på at det var for strengt og at det er henvist til feil lovparagraf. Det burde vært redusert til skriftlig advarsel, mener han.

Rektor Thorvaldsen ønsker ikke å svare på noen spørsmål når VG ringer, og viser til at saken er unntatt offentlighet, til tross for at hun uttalte seg til lokalavisen forrige uke.

– Kan du bekrefte at det du er sitert på i Vestby Avis, om at det ikke vil være noen konsekvenser, stemmer?

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte det.

– Det eneste jeg sier akkurat nå er at jeg ikke har noen kommentar, sier hun.

VG har forsøkt å få kontakt med Thorvaldsen gjentatte ganger over en lengre periode, uten at henvendelsene blir besvart.

Skolesjef Cathrine Skjeltorp sier til VG at hun oppfatter det slik at rektor henviste til skolen og de øvrige elevene i sitatet om konsekvenser, og ikke den aktuelle eleven.

– Min oppfatning er at rektor i samtalen med avisen hadde fokus på elevene og drift av skolen.

– Men i spørsmålet fra Vestby Avis står det eksplisitt «eleven»?

– Jeg leser ut fra svaret til rektor at hun har fokus på hele skolen.

– Jeg har ingen kommentar utover det, svarer hun.

Hun hevder også at eleven og foreldrene ble informert om utvisningsvedtaket før det kom i avisen, men vil ikke kommentere innholdet i vedtaket.

