SV vil løse Spinraza-konflikten ved å produsere medisinen i Norge: – Har ventet lenge nok

* En internasjonal avtale signert i 1994 som blant annet omhandler patent og opphavsrett.

* Det er vanlig at firmaer tar patent på et produkt for å beskytte nye oppfinnelser og sikre inntjening. Det kan skape en monopol-situasjon.

* Monopol kan føre til uoverkommelige priser, og TRIPS-avtalen ble signert delvis for å sikre tilgang til medisiner og andre produkter i u-land.