SIKTET FOR DRAP: Den nå 16 år gamle jenta er siktet for drap og drapsforsøk etter at hun knivstakk to personer på Sørlandssenteret i Kristiansand i fjor sommer. Foto: PRIVAT

Rapport etter knivdrapet på Sørlandssenteret: Barnevernet og helsevesenet brøt loven

Publisert: 07.02.18 12:05

Marie Skuland (17) ble drept da den da 15 år gamle jenta gikk til angrep på henne med kniv på Sørlandssenteret i fjor sommer. Nå mener Fylkesmannen at både barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten har brutt loven på flere punkter.

Det kommer frem i en 88 sider lang rapport fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etter at oppfølgingen den drapssiktede jenta fikk fra helsevesen og barnevernet har blitt gransket.

Fylkesmannen konkluderer med at Kristiansand kommune ved barnevernstjenesten ikke ga jenta forsvarlige tjenester. Det gjorde heller ikke den private barnevernsaktøren NOS som hadde den daglige omsorgen for henne.

Fylkesmannen mener NOS har brutt loven fordi de ikke ga jenta forsvarlig omsorg og behandling og fordi de ikke har fulgt opp tvangsbruk slik rettighetsforskriften angir.

I rapporten konkluderes det også med at helseforetaket Sørlandet sykehus har brutt loven fordi de ikke har gjort en forsvarlig utredning og fordi de ikke har gitt jenta forsvarlig behandling.

Den nå 16 år gamle jenta er siktet for drap på 17 år gamle Marie Skuland og drapsforsøk på en 23 år gammel kvinne på Sørlandssenteret 26. juli i fjor.

I etterkant av drapet satte Statens helsetilsyn, sammen med Fylkesmannen, igang tilsyn med de involverte aktørene som har hatt kontakt med den nå 16 år gamle jenta.

Registrert hos politiet 107 ganger

Den drapssiktede jenta har en lang historie i blant annet barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. Fem måneder før drapet på , skrev den daværende 15-åringen et langt leserinnlegg hvor hun fortalte om sin fortid med psykiske lidelser.

Hun hadde da truet med å ta livet sitt flere ganger, noe som hadde ført til at politiet flere ganger hadde rykket ut. Hun skrev selv at det var et rop om hjelp.

Fædrelandsvennen har i en lengre reportasje om jenta dokumentert at hun var registrert i politiets logger 107 ganger. 89 av tilfellene er registrert det siste halvåret før knivstikkingen.

Likevel har klarte ingen å forhindre drapet på Sørlandssenteret i fjor sommer.

Næromsorg Sør (NOS) skriver i en pressemelding at de er overrasket over at Fylkesmannen mener jenta ikke fikk god nok omsorg hos dem.

«Dette er vi uenige i. Vårt fokus fra dag en har vært å roe, utvikle og gi jenta et godt hjem», skriver NOS.

Sørlandet sykehus beklager

Sørlandet sykehus har allerede erkjent å ha brutt loven i behandlingen av 16-åringen . Sykehuset iverksatte kort tid etter drapet en intern gransking, og granskningen har nå fastslått at spesialisthelsetjenesten ikke brukte god nok tid på å utrede jenta mens hun var akuttinnlagt.

De får også hard kritikk i rapporten, som avdekker at de har begått flere lovbrudd. Rapporten avdekket alvorlige mangler i utredning og diagnostikk ved sykehuset, noe som igjen førte til at behandlingen av 16-åringen ble uforsvarlig.

– Vi greide ikke å hjelpe henne godt nok da hun var i behandling hos oss i Abup. Det beklager jeg, skriver direktør ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, i en pressemelding onsdag.

Han erkjenner i pressemeldingen at sykehuset ikke er gode nok til å utrede og behandle unge i vanskelige situasjoner og med komplekse lidelser.

- Det berører oss sterkt. Dette er en enorm påkjenning for familiene til jenta som ble drept, den unge kvinnen som ble skadet og jenta som drepte. Vi tenker først og fremst på dem. Selv om tilsynet beskriver svikt i tilbudet til én person, kjenner vi igjen utfordringer og mangler ved vår virksomhet generelt, skriver han.

Ferdig etterforsket

Siktelsen mot jenta er senere utvidet til også å gjelde trusler, vold mot offentlig tjenestemann og 20 tilfeller av skadeverk.

Politiet opplyste til VG i slutten av januar at de er ferdige med etterforskningen av knivdrapet. Saken vil nå sendes over til statsadvokaten, som vil beslutte om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot jenta.

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, anslår at en hovedforhandling vil kunne komme opp før sommeren.