BAK MÅL: Ada Hegerberg stiller seg bak FNs bærekraftmål og fikk med seg en fotball fra statsminister Erna Solberg. I bytte fikk statsministeren Lyon-drakt nummer 14. Foto: Tore Kristiansen

Tar med Hegerberg-ball til India

INNENRIKS 2018-12-20T16:23:50Z

Erna Solberg (H) tar pause fra regjeringsforhandlingene i januar og drar på statsbesøk til India, hvor statsminister Narendra Modi skal få en ball signert av selveste Ada Hegerberg.

Publisert: 20.12.18 17:23

3. desember ble den norske Lyon-stjernen hedret med Ballon d’Or , fotballens aller høyeste pris.

Nå sender hun en håndsignert fotball videre til statsministeren for 1,4 milliarder indere i det som nå er blitt verdens mest folkerike land, i håp om at han ser verdien i likestilling mellom kjønnene.

Stor i India

Erna Solberg skal være budbringeren. Solberg har delt ut en rekke slike fotballer prydet med FNs bærekraftmål til statsledere over hele verden.

Torsdag ettermiddag kom Ada Hegerberg (23) til Statsministerens Kontor for å signere en slik ball til den indiske statsministeren.

– Jeg har hørt at statsminister Modi reagerte positivt på nyheten om at jeg fikk gullballen, sier Hegerberg til VG.

– Du er en stor stjerne også i India, selv om cricket er nasjonalidretten, sier Solberg.

Signaturgave

Hegerberg leter opp ett spesielt motto på den fargerike fotballen som hun signerte med et tydelig «AE»: Målet om likestilling mellom kjønnene.

Det er hennes politiske arena, at jentene skal bety like mye som guttene.

– Jeg har vokst opp i et hjem med full likestilling. Mamma og pappa pushet meg fram. Det var selvsagt at jentene aldri skulle stå tilbake for guttene. Det er et budskap jeg tar med meg videre og ønsker å jobbe for, sier Hegerberg.

– Idretten er en viktig arena for likestilling, svarer Erna Solberg.

Fotballen med FNs bærekraftmål er blitt en signatur-gave fra den norske statsministeren. Angela Merkel og Emmanuel Macron har fått ball. Solberg bruker fotballen som en middel til å løfte målene som medlemslandene i FN har samlet seg bak, i samtaler både med internasjonale kjendiser og med statsminister-kolleger og presidenter.

Drakt nummer 14

– Jeg kommer heller ikke tomhendt, sa Ada Hegerberg til statsministeren, og dro opp en signert trøye, nummer 14, fra Lyon med Hegerberg på ryggen, som Erna Solberg fikk i julegave.

Erna Solberg drar til India rett over nyttår, men før det skal hun lede de første dagene med regjeringsforhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF.

Det er blitt en tradisjon at hun forlater forhandlingene om regjeringsplattform: I januar i fjor måtte også forhandlerne jobbe uten statsministeren mens hun besøkte president Donald Trump i Washington DC.

Under det offisielle besøket i Indias hovedstad New Dehli skal Solberg møte den indiske statsministeren, men hun skal også lede en norsk næringslivsdelegasjon med en rekke norske bedriftsledere.

Tror på Bjørgen

Ada Hegerberg skal for sin del nye to ukers julepause fra den franske ligaen.

Hun er en av tilsammen ni nominerte til årets kvinnelige idrettsutøver foran den store idrettsgallaen i Stavanger 5.januar.

På spørsmål om hvem som er hennes favoritt, svarer hun uten å nøle:

– Marit Bjørgen. Hun har alltid vært et av mine forbilder, også fordi hun har klart å holde seg på toppen i så mange år. Jeg kan ikke garantere at jeg vil holde på like lenge, sier Hegerberg.