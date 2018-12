ARRANGØREN: Lederen for Alternativ Jul, Henning Holstad, var en populær mann både for spørsmål og en prat på juleaften. Foto: Edda Drægni

Alternativ Jul: – Det at det er så stor takhøyde her, har enormt stor verdi for så mange

I 51 år har Henning Holstad sørget for julefeiring for dem som ikke faller innunder den tradisjonelle julefeiringen med familien. 1000 frivillige bistår i år under arrangementet.

– De siste årene har vi hatt besøk av ca. 2500 gjester i løpet av hele arrangementet, sier styreleder og daglig leder av Alternativ Jul, Henning Holstad.

VG møter Holstad i garderobeområdet for frivillige på ettermiddagen, julaften. Bare i løpet av de første minuttene i dialog med Holstad har flere kommet bort – enten for å hilse, eller for å stille ham et spørsmål.

Holstad opplyser at de nå har 1000 frivillige som skiftes ut hver åttende time.

– I kveld er det over 200 som er med på julaftenvakten, forteller han.

Når vakten deres er over, kommer det frivillige som skal jobbe hele natten. Holstad sier at de stort sett har fått inn nok frivillige for å få det hele til å gå rundt. Unntaket er de siste vaktene, som hovedsakelig går ut på å rydde, der mannskapet ifølge lederen er noe tynt.

– Alle vil være med på festen, men det er ikke like mange som vil være med å rydde, smiler han.

– Her er døren høy

VG går etter Holstad rundt om i det store lokalet på Oslo Kongressenter i Folkets Hus på Youngstorget.

– Dette er en julefeiring primært for gate- og rusmiljøet i Oslo. Men det kommer også mange andre som for eksempel er ensomme, samt andre som vil feire julen med oss. Det er en blanding av mange, forteller han til VG.

Det er den 51. gangen Holstad arrangerer det store opplegget som holdes fra julaften til 2. juledag. Ifølge lederen selv består programmet av «julehygge med julenisser, julegaver, masse god mat, gang rundt juletreet og alt som hører julen til». De siste 15 årene har arrangementet blitt holdt i Oslo Kongressenter på Youngstorget i Oslo.

Rundt oss vrimler folk i forskjellige alle aldre, nasjonaliteter og julebekledning. Det store fellesområdet der maten også serveres bugner ikke bare av mat, men også av pynt. Store julefigurer henger fra taket, blomster på alle bord og lys overalt. Alt drives av bistand og donasjoner fra firmaer og stiftelser og privatpersoner.

«Ikke en eneste offentlig krone har vært involvert, og vi er er stolte av at et sosialt arrangement for de svakeste i samfunnet, har kunnet fungere på denne måten», står det i fet font på hjemmesiden til arrangementet.

Plutselig lukter det hasj.

– Dette har alltid vært et sted man kan komme inn selv om man er ruset. Det er jul, her er døren høy og alle er velkommen, sier Holstad imens han går for å vise vei for noen musikere som har ankommet for å opptre.

Mads Belden, Julie Borgedal Moen og Anette Lyngbø har kommet med for å spille noen julesanger.

– Jeg synes det er kanskje det viktigste tiltaket i hele Oslo, sier Mads Belden.

Han forteller at han har bistått med sang på Alternativ Jul tre ganger tidligere, men at de to siste julaftenene ble tilbrakt på sykehuset. Mesteparten av julekvelden vil han likevel tilbringe på Alternativ Jul.

– Jeg har folk som står meg nær som også har nytt godt av dette. Det beste med opplegget er fellesfølelsen. Man vet jo at det er mange som sitter alene på julaften. Det at det er så stor takhøyde her har enormt stor verdi for så mange, fortsetter Belden.

– Jo mer mat, jo mindre rus

Holstad får introdusert musikerne til lydmannen som sitter og røyker over lydbordet i storsalen. Lederen haster så videre for å levere noen bilnøkler for å flytte kassevognen så den ikke produserer flere bøter.

– En hilsen fra Oslo kommune det, sa Holstad godt da han fikk vite om det for ti minutter siden. Telefonen ringer på veien, og han forklarer hvor inngangen er. Til tross for konstante henvendelser, kan virker ikke lederen å romme et fnugg av stress.

VG går på kjøkkenet og møter 24 år gamle Andrea Nornes over et fat med ost. Til vanlig skriver hun master i kunstig intelligens ved NTNU, men har feiret Alternativ Jul som frivillig hver eneste jul de siste seks årene.

– Jeg bare synes at det er så koselig og givende fremfor å sitte på familiemiddag. Det gir meg mye mer.

– Jeg synes at det er koselig å bidra til de som ellers blir oversett i samfunnet. Det er så lett å ikke se dem. Å gi dem en god feiring også, det er så fint, legger hun til.

Matserveringen foregår 24 timer i døgnet. Holstad forteller at de for noen år siden oppdaget at måltidstidene skapte stress og mange spørsmål.

– Nå kjører vi mat hele tiden. Vi har oppdaget at jo mer mat, jo mindre rus, sier Holstad.

En annen som også står på kjøkkenet er 28 år gamle Ragnhild Følling-Volden som har normalt jobber som lærerassistent ved en barneskole i Oslo. Hun har vært frivillig de siste 11 årene, siden hun i likhet med Andrea kom første gang som 18- åring.

– Det startet med at jeg ikke synes julen var noe hyggelig lenger fordi det har blitt så mye kjøpepress. Nå har det blitt min tradisjon, sier hun og legger til:

– Det er jo et veldig fint fellesskap. Vi kjenner ikke hverandre i det hele tatt utenfor, men treffes alltid på julaften. Det var et år Andrea ikke dukket opp og det var helt forferdelig!

Begge damene ler, og konstaterer at jobben ikke oppleves som stressende.

– De siste årene har det vært så godt planlagt, og mye har vært gjort før vi kommer, så det har blitt mer kos enn stress, sier Andrea.

Ragnhild sier det er verdt å ta ut et år og prøve det ut.

– Det som er så fint er at man kan jo ta med hele familien og feire her. Det er det flere som gjør, sier 28-åringen og berømmer bekjentskapene hun har fått gjennom frivilligjobben.

Det er varmt, stemningen er god, og køen til julematen har blitt lenger. Hooshang Parsayi sitter ved et av bordene og venter på at køen skal reduseres. Han kom fra Iran til Norge som politisk aktivist i 2008, og forteller at han de siste tre årene har bodd i telt og sovepose ute i skogen.

– Det er viktig for meg å komme hit fordi jeg hverken har mat eller penger, sier Hooshang som forteller at han også var her i fjor.

Den pensjonerte tryllekunstneren Jan Crosby har gått fra bord til bord, og kommer bort og gjør noen triks. Han begynte å dra på Alternativ Jul og trylle allerede på slutten av 1960-tallet.

– Nå vil jeg bare være her og støtte Henning for jeg synes det er et utrolig godt tiltak. Da jeg var yngre reiste jeg også flere andre steder på julaften og underholdt. Men nå har jeg trappet ned og kun beholdt Alternativ Jul, sier 78-åringen. Han tilføyer:

– Det er fantastisk å treffe alle menneskene som er gjester her, det er så hyggelig. Jeg er veldig glad for at jeg fortsatt kan gi et lite bidrag hvert år. Den største gleden er å glede andre vet du.