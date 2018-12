ULOVLIG: Man kan straffes med bot dersom man fyrer av fyrverkeri før nyttårsaften. Likevel er det mange som faller for fristelsen. Bildet er fra VGs fyrverkeritest i 2013. Foto: Krister Sørbø

Bøter, skremte dyr og brann i søppeldunk: Flere skyter opp fyrverkeri før nyttårsaften

Det er ennå noen timer før det nye året skal smelles inn. Likevel har enkelte sett sitt snitt til å tyvstarte oppskyting av fyrverkeri.

– Det har ikke vært så rent lite skal jeg si deg. Det er en god tradisjon at folk begynner litt tidlig, særlig i områdene litt utenfor byen, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt.

Selv om oppskyting av fyrverkeri som hovedregel ikke er tillatt unntatt mellom klokken 18.00 og 02.00 på nyttårsaften, og kan straffes med bot, er det ikke alle som lar seg skremme av det.

I Agder kan politiet melde om over 30 henvendelser om ulovlig oppskyting av fyrverkeri i helgen. Hægeland sier at det smeller over hele Agder, men at særlig Flekkerøy i utkanten av Kristiansand og Høvåg i Lillesand er verstingene.

– Vi har fått en del meldinger om barn som ikke får sove og skremte hunder, sier han til VG.

– Flere branner

Et av stedene som også er rammet av tidlig fyrverkerioppskyting, er hovedstaden. Søndag kveld melder Oslo politidistrikt på Twitter at de rykket ut til Tokerudberget etter melding om brann i en søppeldunk. Dette skyldtes ungdommer som sendte opp fyrverkeri i området.

– Det er ikke første tilfellet av den type branner i helgen. Vi har flere og flere fyrverkerioppdrag. Det er spesielt ungdommer som skyter opp fyrverkeri, og det skjer over hele byen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Marita Aune.

Hun forteller at det er vanskelig for politiet å forholde seg til de mange ulovlige oppskytingene.

– De er borte like fort som de sender opp fyrverkeriet.

Det har også vært tilfeller der fyrverkeri har blitt sendt mot mennesker og bygninger, men politiet har ikke klart å ta noen av gjerningsmennene.

– Når vi har kommet til ulike steder er det gjerne en hel ansamling med ungdommer der, og da er det vanskelig å vite hvem av dem som står bak.

Også Politiet i Sør-Vest melder om ugagn i forbindelse med bruk av fyrverkerier. I en melding på Twitter skriver de at de har mottatt meldinger om at ungdommer skyter opp fyrverkeri og sprenger søppeldunker og postkasser.

De skal imidlertid ikke ha lyktes med å ferske noen i gjerningen.

Bot og bortvisning

Heller ikke nord i landet er de skånet for tidlig fyrverkeri. Nordland politidistrikt skiller seg imidlertid ut som det eneste politidistriktet VG har fått tak i som har greid å ta noen på fersk gjerning.

– Vi rykket ut på en melding i dag da vi hadde kapasitet til å sende en patrulje til Narvik. Der ble det fyrt opp fyrverkeri rundt klokken 14:00. Vi dro til stedet og tok kontakt med dem som sendte opp. Det ble opprettet sak, de ble anmeldt og vil etter hvert bli bøtelagt, forteller Veronica Nyrud, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Også i Drammen har politiet klart å fakke gjerningspersonene: Lørdag kveld ble fire menn på 18 og 19 år bortvist fra sentrum av byen etter å ha skutt opp fyrverkeri på Bragernes torg. Gjengen hadde en hel rykksekk fylt med fyrverkeri, skriver NTB på lørdag.

Ellers forteller de fleste distriktene det samme som Oslo – det er vanskelig å ta folk i gjerningsøyeblikket, og som regel vil ingen vedkjenne seg å stå bak oppskytinger.

