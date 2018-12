SVEKKET TILLIT: Hendelsen har svekket Margarita Jeanett Johansen tillit til helsevesenet, sier hun til VG. Foto: Privat

Operert i feil fot: – Det er totalt uforsvarlig

INNENRIKS 2018-12-15T14:29:23Z

Da Margarita Jeanett Johansen våknet opp fra narkosen, oppdaget hun at legene hadde operert feil fot. Sykehuset unnskyldte seg med at det var fredag, sier hun.

Publisert: 15.12.18 15:29 Oppdatert: 15.12.18 16:20

30. november skulle Margarita Jeanett Johansen endelig få has på leddbåndskaden hun hadde slitt med i nesten ett år. Før hun fikk fikset den ustabile venstrefoten, så ble høyrefoten, som var helt fin, operert.

– Man er i en sårbar posisjon i utgangspunktet ved en operasjon. Man legger livet sitt i hendene til de ansatte på operasjonsstuen og forventer den beste, og ikke minst riktige, behandlingen. Hendelsen har svekket min tillit til helsevesenet betraktelig, sukker Johansen.

– Var slitne og så frem til helg

Tre dager før operasjonen på Sørlandet sykehus Arendal var hun på forundersøkelse hos legen. Der ble jeg tegnet med en tykk, svart sprittusj på venstre ankel.

– Disse merkene var fremdeles veldig tydelige da jeg ble trillet inn til operasjonssalen. Men da jeg våknet opp fra narkosen etter operasjonen, hadde jeg veldig vondt i høyre bein, forteller hun.

Fortumlet etter operasjonen så spurte hun om legene hadde operert rett fot. Da de løftet teppet som lå over foten, skal legene ha oppdaget pilen på Johansens venstre fot.

De ansatte beklaget seg og sa at dette var en menneskelig feil. Det verste var at de unnskyldte seg med at det var fredag og at mange derfor var slitne og så frem til helg.

– Fortvilet

Johansen kan ikke fatte at sykehuset unnskylder tabben med at det snart var helg.

– Jeg var så fortvilet og jeg hadde nettopp våknet fra narkose, så jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, sier hun.

Johansen, som selv er sykepleier, kan jeg ikke skjønne at dette kunne skje på et norsk sykehus.

– Jeg har gått ni og ti og elleve vakter etter hverandre, og jeg har aldri vært så sliten at jeg kunne gjort denne feilen. Om så de som opererte var så slitne at de kunne overse en tykk, sort pil, så burde de overhodet ikke operert. Det er totalt uforsvarlig, sier hun.

– Har gitt meg mye problemer

Etter operasjonen kunne hun selv velge om hun ville operere den andre foten med en gang eller vente to uker.

– Jeg valgte å ta det med en gang fordi da slapp unna med to og en halv i stedet for fire uker på krykker, sier hun.

Hun sier at hun nå må trene opp to bein i stedet for ett.

– Høyre foten har veldig mye smerter siden de strammet leddbåndet, som ikke skulle strammes.

– En alvorlig hendelse

Sørlandet sykehus sier de er kjent med hendelsen, og at den er registeret i deres meldesystem for uønskede hendelser.

– Dette er en alvorlig hendelse som ikke skulle ha skjedd og som vi sterkt beklager, skriver fagdirektør Per Engstrand i en e-post til VG.

Sykehuset informerer om at hendelsen er rutinemessig er meldt til Folkehelseinstituttet og Helsetilsynet, og at den er gjennomgått hos foretaksledelsen på Sørlandet sykehus.

– Johansen sier at de ansatte beklaget feilen, og begrunnet feilen med at det var fredag og at mange var slitne. Hvordan stiller sykehuset seg til denne forklaringen?

– Vi gjennomgår nå hva som har skjedd gjennom en systematisk årsaksanalyse sammen med de involverte. Det ble for seks år siden igangsatt et nasjonale pasientsikkerhetsprogram der ett av innsatsområdene var å standardisere rutine som skulle å hindre slike hendelser på operasjonsstuene. Dette har Sørlandet sykehus innført og fulgt opp, sier Engstrand.

– Det er derfor trygt å la seg operere ved Sørlandet sykehus, avslutter han.