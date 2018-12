DREPT: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko. Foto: Privat

Maren Ueland obdusert i Oslo

INNENRIKS 2018-12-27T11:14:19Z

Kisten med Maren Ueland, som ble drept i Marokko for halvannen uke siden, kom til Norge i helgen. Lille julaften ble hun obdusert på Rikshospitalet i Oslo.

NTB

Publisert: 27.12.18 12:14

– Obduksjonen skjedde i forståelse med Marens pårørende, sier Ida Dahl Nilssen, leder ved kommunikasjonsseksjonen ved Kripos, til NTB torsdag.

Når resultatet av obduksjonen vil være ferdig, er ikke kjent.

Det er heller ikke bestemt når Maren Ueland skal bisettes. Bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen opplyser til NTB torsdag at forberedelsene til bisettelsen pågår, men at dato ennå ikke er fastsatt.

Drept ved teltet

Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept ved en tursti i Toubkal nasjonalpark i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. Området er et svært populært turområde.

De to hadde vært på en flere dager lang fottur i fjellene og ble funnet drept på stedet der de hadde slått opp teltet sitt for natten.

18 menn er så langt pågrepet for dobbeltdrapet, som ifølge marokkansk politi var en terrorhandling.

Terrorcelle

Den 25 år gamle gateselgeren Abdessamad Ejjoud fra Marrakech er utpekt som hjernen bak det marokkansk politi mener var en terrorcelle som hadde sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Tre av de pågrepne mistenkes for å ha gjennomført drapet, blant dem Abdessamad Ejjoud. De to øvrige skal ha vært den 27 år gamle snekkeren Younes Ouaziyad og den 33 år gamle gateselgeren Rachid Afatti.

Spilte inn video

De tre skal angivelig opptre i en video som ble spilt inn én uke før drapet, der de står foran et hjemmelaget IS-flagg og sverger troskap til islamistgruppens leder Abu Bakr al-Baghdadi.

En fjerde mann, den 33 år gamle rørleggeren Abderrahim Khayali, er også med i denne videoen. Han skal ha vært med til Imlil, men skal ikke ha vært på drapsstedet.

IS neppe involvert

Marokkansk politi tror ikke IS-ledelsen var involvert i planlegingen av drapet på Ueland og Vesterager Jespersen.

Terrorforsker Thomas Hegghammer deler den oppfatningen.

– Alt ved denne saken virker improvisert og opportunistisk. Jeg tror ikke dette er bestilt fra IS sentralt. Dette ser mer ut som et initiativ fra IS-sympatisører i Marokko. Det kan se ut som om de har grepet en mulighet som dukket opp, sa han i forrige uke.

Krever dødsstraff

Drapene på de to skandinaviske kvinnene har vakt avsky og fortvilelse i Marokko. Mange marokkanere krever at de skyldige må dømmes til døden og henrettes.

Marokko har dødsstraff, men det har ikke vært praktisert på 25 år.

Men en rekke kampanjer på Twitter og andre sosiale medier tar nå til orde for at praksisen med dødsstraff må gjenopptas for de skyldige.