ETTERFORSKER DØDSFALL: Politiet er til stede på en boligadresse i Vesterålen etter et dødsfall natt til andre juledag. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Forsvarer om Vesterålen-siktet: – Han tar det svært tungt

INNENRIKS 2018-12-27T16:25:54Z

En av de tre personene som er siktet etter at en 19 år gammel kvinne ble funnet død i Vesterålen, ringte selv til nødetatene.

Publisert: 27.12.18 17:25 Oppdatert: 27.12.18 17:40

– Jeg har hatt en kort samtale med min klient. Han stiller seg uforstående til siktelsen. Han tok selv kontakt med nødetaten for å varsle om hendelsen, sier mannens forsvarer John-Petter Karlsen til VG.

Tre personene er siktet etter paragraf 288, som omhandler å unnlate og hjelpe noen i en hjelpeløs tilstand, etter at en 19 år gammel kvinne ble funnet død i Vesterålen natt til andre juledag.

– De innledende undersøkelsene på åstedet ga politiet grunn til å mistenke at det ikke var et naturlig dødsfall, og etterforskning ble iverksatt for å avklare hva som kan ha skjedd, skriver politiet i en pressemelding.

Onsdag kveld ble to av de siktede løslatt fra varetekt. Den tredje, en mann i 30-årene, sitter fortsatt i varetekt. Det er uklart om han vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Politiadvokat Kay Rønning-Nyvold har varslet at avgjørelsen om varetekt vil bli tatt i morgen.

– Har gått sterkt innpå han

– Min klient tar det svært tungt. Hendelsen har gått sterkt inn på han, og han har problemer med å snakke om det som har skjedd, sier Karlsen.

Forsvareren vil ikke si noe om relasjonen mellom hans klient og avdøde. Han vil heller ikke kommentere relasjonen mellom hans klient og de to andre siktede.

– Etterforskningen kommer til å fortsette de påfølgende dagene og hovedfokuset til politiet er å komme i kontakt med alle som kan ha informasjon om denne saken, samt sikring av spor slik at vi får et best mulig bilde av hva som kan ha skjedd, sier politiadvokat Rønningen Nyvold.