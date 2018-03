FORVIRRING: Erna Solbergs svar i den muntlige spørretimen onsdag skapte forvirring knyttet til ACER. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Solberg: Forsøkt feiltolket om ACER

Publisert: 21.03.18 21:37

Statsminister Erna Solberg avslørte at Ap hadde sviktet sine egne løfter i ACER-striden, mente motstanderne mot den omstridte energipakken onsdag. Men Solberg mener hun ble feiltolket.

Statsminister Erna Solbergs svar om Norges tilslutning til EUs energimarkedspakke og ACER vakte oppsikt i Stortingets spørretime onsdag. Flere fikk inntrykk av at avtalen som var kommet på plass nå åpnet for å bygge den omstridte kraftkabelen NorthConnect. Nettopp dette var selve stridstemaet internt i Ap, og landsstyret vedtok en formulering som skulle forhindre flere kabler før man har ferdigstilt og evaluert effektene av de to som bygges til henholdsvis Storbritannia og Tyskland.

At denne formuleringen ble forandret underveis i arbeidet med avtalen mellom Ap og regjeringspartiene, ga grobunn for mistanken om at kabelen likevel skulle bygges - mot landsstyrets vilje.

Hennes svar ble gjenstand for stor debatt, blant annet fastslo Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at Ap hadde forledet sine egne til å tro at partiet hadde fått gjennomslag for sitt krav.

Skal gjøre analyser

Men onsdag kveld skrev statsministeren på sin Facebook-side:

– Etter dagens spontanspørretime ser jeg at noen forsøker å feiltolke svarene jeg ga om hvilken betydning innføringen av EUs tredje energimarkedspakke vil få for NorthConnects konsesjonssøknad for en ny utenlandskabel mellom Norge og Skottland.

Videre skriver hun:

– Regjeringens beslutning forutsetter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og før vi tar beslutningen, skal vi høste erfaringer og gjøre grundige analyser av de kablene som allerede eksisterer eller er under bygging.

Glede i LO

Frode Alfheim, leder i det LO-tilknyttede fagforbundet Industri Energi, er svært fornøyd med presiseringen.

– Klargjøringen fra statsministeren innebærer at Ap har fått et flertall som gjør at NorthConnect ikke blir realisert, og at det ikke gis nye konsesjoner på utenlandskabler overhodet inntil de påbegynte kraftkablene er ferdige og man har evaluert dem. Med et lite forbehold om at det gjenstår en debatt og en avstemning i Stortinget i morgen, er dette en stor seier for Industri Energi og alle som har vært engasjert i denne saken, sier han til VG.