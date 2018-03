IKKE FORNØYD: Åse Lilleåsen i Senterkvinnene mener partiledelsen må sette en bedre Metoo-standard. Foto: Privat

Kvinneopprør i Senterpartiet: Mener metoo-sak dysses ned

Publisert: 28.03.18 05:43 Oppdatert: 28.03.18 06:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-28T03:43:42Z

Senterkvinnene i Hedmark mener de ikke blir hørt i en metoo-sak som har skapt bråk lokalt, og mener ledelsen sentralt må blande seg og sette en standard. Det vil de ikke.

– Jeg synes det er nødvendig at det settes en standard fra ledelsens side sentralt. Det virker som man på alle mulige vis forsøker å dysse ned saken, sier Åse B. Lilleåsen, leder av Senterkvinnene i Hedmark og nestleder av Senterkvinnene sentralt.

Hun tok et kraftig oppgjør med sitt eget parti etter at Dag Rønning ble valgt som gruppeleder for Senterpartiet i Hedmark. To måneder tidligere hadde han trukket seg som fylkesordfører etter varsler om «upassende oppførsel».

Lokallagene i Hamar, Ringsaker, Løten og Stange sa tidlig ifra at om de ikke støtter valget av Rønning.

Men Senterpartiet vil ikke gripe inn – de sier det er opp til fylkespartiet å håndtere saken. Det gjør de ikke godt nok, mener Lilleåsen.

– Lite troverdig

Lilleåsen forteller at hun har forsøkt å kontakte fylkesledelsen uten å høre fra dem på over en uke. Hun mener ikke saken er tatt alvorlig nok.

– At partiet velger å flytte Rønning fra en post som tillitsvalgt i fylkeskommunen til en annen etter så kort tid, det er veldig rart. Særlig når varselet har kommet til fylkeskommunen, og ikke til partiet. Jeg har signalisert overfor partiet sentralt at det gjerne skulle vært satt en standard for hvordan slike saker håndteres, sier hun.

Hun opplever at saken bagatelliseres av partiet.

– Det å ture på videre og bare bytte roller i toppen, det synes jeg blir veldig lite troverdig rett og slett.

VG har gjentatte ganger de siste fem dagene forsøkt å kontakte fylkesleder Aasa Gjestvang, uten å få svar.

Overfor VG har Gjestvang tidligere understreket at det å være fylkesordfører og gruppeleder er to helt forskjellige verv. Til NRK sa hun tirsdag at Dag Rønning har fått sin straff, og at hun håper det blir ro rundt saken.

– Det kommer ikke til å bli ro i denne saken lokalt i Hedmark før det har skjedd et gruppelederbytte, understreker Lilleåsen.

En kjerne i striden om valget av Dag Rønning, har vært at han mistet inntekten som fylkesrådsleder da han trakk seg fra vervet i januar. Rønning søkte først om etterlønn på 200.000 kroner, men trakk søknaden da han ble valgt som gruppeleder.

– Det er for meg en merkelig saksbehandling. Det dreier seg mye om økonomi, viser det seg, så her går økonomien før moralen og metoo, sier Lilleåsen

– Det er veldig få som kjenner innholdet i saken, men når en politiker velger å trekke seg fra et verv, regner jeg det som forholdsvis alvorlig. Derfor mener jeg man må ta konsekvensene fullt ut.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum, som selv har bakgrunn fra Hedmark senterparti, ønsker ikke å uttale seg til VG om saken. Han henviser til partiets generalsekretær.

– Jeg vil ikke uttale meg om de vurderingene som er gjort annet en at jeg håper begge sider er tilstrekkelig hørt og at alt kan gjøres bedre, sa Vedum tidligere til Østlendingen

Vil ikke blande seg

Generalsekretær Knut M. Olsen i senterpartiet sier partiet ikke vil involvere seg i saken, på tross av oppfordringen fra Senterkvinnene.

– Jeg har ingen grunn til å tro at saken ikke er håndtert på rett grunnlag av fylkeskommunen.

Olsen presiserer at det ikke er partiet som har fått varsler mot Dag Rønning, men fylkeskommunen. Han ønsker ikke å kommentere om det var riktig av partiet å først gå inn for å gi dag Rønning etterlønn, for så i tilby ham gruppelederjobben.

– Jeg kjenner ikke de ulike vurderingene fylkestingsgruppen har gjort, men registrerer at de har tillit til ham som gruppeleder.

Han sier partiet sentralt ikke kjenner saken, og at det også er av hensyn til varslerne.

– De har varslet til fylkeskommunen, og da skal ikke varslere og varslenes innhold spres. Det er et viktig rettsprinsipp for at folk skal tørre å varsle.

– Er det ikke også et prinsipp at man ikke skal kunne tre inn i en lederstilling så kort tid etter å ha måttet gå av uansett?

– Vi kan ikke vurdere sanksjoner uten å kjenne til innholdet i varslene.

Olsen understreker at han har full tiltro til at det er gjort gode vurderinger i fylkeskommunen, og at han ikke har kjennskap til videre detaljer i saken.

VG har over flere dager forsøkt å få kontakt med Rønning, men har ikke fått svar.