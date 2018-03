Flertallet sa nei til å utsette behandlingen av Acer-vedtak: Debatteres i Stortinget nå

Publisert: 22.03.18 13:52 Oppdatert: 22.03.18 16:01

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-22T12:52:25Z

Stortinget tar torsdag stilling til om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Da Stortinget torsdag ettermiddag møttes for å ta stilling til EUs tredje energipakke, fremmet SVs Lars Haltbrekken et forslag om å utsette behandlingen.

– Island er viktig i forhold til EØS-spørsmål, og det er viktig at vi får en så omstridt sak som dette er godt belyst, sa han i Stortinget torsdag.

Forslaget om utsettelse fikk han ikke flertall for.

Bare timer før avstemningen torsdag hersket det imidlertid full forvirring , da olje- og energiministeren bekreftet at Ap-grunnfjellets krav, om at den omstridte NorthConnect-kabelen til Skottland skulle utsettes, ikke blir innfridd.

Det ligger imidlertid an til at regjeringspartiene får flertall for tilslutning, etter at Aps stortingsgruppe ga grønt lys til energipakken tidligere denne uken. MDG vil også gi sin støtte.

KrF, Sp, SV og Rødt har markert seg som motstandere.

Fakta Fakta om energipakken og Acer Faktisk.no har oppsummert EUs tredje energimarkedspakke og Acer i elleve punkter: 1. EUs tredje energimarkedspakke inneholder felles regler for strøm og gass, og skal skape et samlet marked for dette i Europa. 2. ACER er EUs energibyrå, som blant annet skal sørge for at reglene i pakken praktiseres likt og overholdes av alle parter. 3. ACER kan ikke tvinge Norge til å bygge nye kraftkabler til utlandet. 4. Blir Norge med i ACER og energimarkedspakken, innebærer det en suverenitetsavståelse. Derfor mener jusprofessorene Eivind Smith og Hans Petter Graver ved UiO at et flertall på tre firedeler i Stortinget kreves for å vedta pakken. Justisdepartementets lovavdeling har imidlertid konkludert med at simpelt flertall er nok. 5. ACERs viktigste rolle er å tolke regelverket og lage retningslinjer. Oppstår det uenighet mellom ulike land, kan ACER fatte vedtak, som en slags domstol. Vedtaksmyndigheten er avgrenset til spørsmål om teknisk art. 6. LO og store deler av fagbevegelsen er mot energimarkedspakken og ACER. 7. Enkelte frykter at ACER vil føre til høyere strømpriser. NVE-direktør Per Sanderud avviser dette som «snodig». Det er andre faktorer som styrer strømprisen, sier han. 8. Regjeringspartiene og MDG er for ACER. KrF, Sp, SV og Rødt er mot. 9. Arbeiderpartiet har sagt ja til ACER, med forbehold om enkelte krav til regjeringen. Jusprofessor Eivind Smith mener regjeringen uansett ikke kan garantere for alle kravene. 10. Norsk Industri, som representerer flere arbeidsgivere innen kraftkrevende industri, er for ACER og energimarkedspakken. 11. Store deler av miljøbevegelsen er positiv til ACER og energimarkedspakken. Et viktig argument er at et mer effektivt kraftsamarbeid muliggjør større satsing på fornybar energi. Les hele Faktisk.nos faktasjekk her.

– Forunderlig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa fra talerstolen at han synes det er «forunderlig» at Ap nå stoler mer på Terje Søviknes (Frp) enn på Hans Christian Gabrielsen fra LO.

– Her har en samlet norsk fagbevegelse vært krystallklare. Snakk om å ønske nasjonal kontroll, nasjonal styring av energien, som kan som kan bygge industri og industriarbeidsplasser over hele landet, men det er ikke nok for Arbeiderpartiet, mens flertallet av fylkeslagene til Arbeiderpartiet har vært klare. Ikke gi tilslutning til denne løsningen som Høyre og Frp står i spissen for, sa Vedum.

Dette ble avvist av Espen Barth Eide (Ap).

– Vi har vært uenige om tilknytningen til Acer påvirker disse forholdene. Det er helt klart. Derimot er vi enig i nasjonal styring og kontroll, Statnetts monopol, at det er viktig å bruke kraft for å bygge norsk industri. Det er viktige sentrale spørsmål vi har lagt til grunn for dette arbeidet, det er vi enige med LO og andre deler av fagbevegelsen om, sier Eide.

Lars Haltbrekken (SV) stilte også spørsmål ved hvordan Ap vil sikre at erfaringer med de to kablene som er under utbygging skal sikres før nye utenlandsforbindelser vurderes.

– Det skal høstes erfaringer med eksisterende og allerede vedtatt utenlandskapasitet og du kan ikke høste erfaringer med noe som ikke allerede har skjedd. Vi er trygge på at dette er ivaretatt på en god måte, sa Eide.

Han viste igjen til statsminister Solbergs redegjørelse på Facebook onsdag kveld der hun slår fast prinsippene om at Statnett skal ha monopol på utenlandsforbindelser, samfunnsøkonomisk lønnsomhet kreves og at erfaringer skal høstes fra kabler som allerede eksisterer eller er under utbygging.

Avviser utenlandske kabler

– Beslutninger om kabler blir liggende i Norge. Det skal aldri gå en privat kabel ut av Norge hverken nå eller i fremtiden. Statsnetts monopol skal gjelde i fremtiden, slår han fast.

Eide trakk frem at det er bra for norsk industri å være tilknyttet Europa.

– Med den formen for tilknytning vi nå velger, hvor vi sørger for kontroll og de refererte regler for når nye kabler skal bygges, så er det bra for norsk industri å være tilknyttet Europa, sa Eide og viste til både import og eksport av kraft.

SVs Haltbrekken trakk også frem Norges ansvar til å bidra i den internasjonale dugnaden om å holde verdens klimagass utslipp nede, og pekte på at eksisterende mellomlandes-kabler har tjent både Norge, naboland og miljøet godt.

– Nordisk og europeisk energisamarbeid har vært og vil være nødvendig blant annet for å sikre forsyningssikkerhet og god miljøpolitikk. Norge har historisk vist at det er mulig med europeisk samarbeid på dette området uten at man avgir nasjonal suverenitet slik man nå vurderer.

Bjørnar Moxnes oppfordret Arbeiderpartiet til å stemme i mot, og at de har fagbevegelsen og grasrota i ryggen.

– Men hva gjør de? De går sammen med Høyre og Frp mot eget grunnplan og fagbevegelsen. De går til det skritt å feilinformere egen stortingsgruppe, noe statsministeren avslørte her i går, sa han med henvisning til de omstridte North Connect-kablene.

Strid i Ap

Eide (Ap) takket i et innlegg før debatten for samarbeidet i energikomiteen.

– Jeg mener at innstillingene åpner for to viktige formål samtidig som det har vært viktig i Ap og flertallet i innstillingen. På den ene siden sikrer vi offentlig eierskap ved at vi tar godt vare arvesølvet. Samtidig viderefører vi en lang tradisjon for nordisk samarbeid på energiområdet, sier Eide, og trekker også frem miljøhensyn.

Partiene er splittet i synet på saken – både seg imellom og innad.

I Ap har det omstridte forslaget vært heftig diskutert innad i partiet, og diskusjonen har i hovedsak stått om den undersjøiske kraftkabelen NorthConnect.

Eide trekker frem at det samtidig har det vært en rekke krevende spørsmål å ta hensyn til, med tanke på suverenitetsavståelse.

– For det første mener vi regjeringens proposisjon la mer myndighet til reguleringsmyndigheten enn nødvendig for EUs minimumskrav.

– Totalt uansvarlig

Kablene ble også tema i Stortinget før debatten startet torsdag.

– Senterpartiet mener det er totalt uansvarlig å vedta når det er så mye forvirring blant ansvarlig statsråd og det største opposisjonspartiet i landet, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fra Stortingets talerstol før utsettelsen ble nedstemt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes viste også til at Arbeiderpartiets krav ikke har blitt innfridd.

– Statsministeren prøvde å rydde opp i dette på Facebook i går kveld. Ingen kan arrestert Solberg for avtalebrudd. Byggingen av kabelen kan gjøres i morgen, lenge før de to andre kabelen står ferdig i drift, sa han fra talerstolen.

– Med andre ord er vår tolkning av Solberg har punktert Espen Barth Eides ufravikelig krav. Alle tror North-Connect stanses, men vedtakene fra komiteen tyder ikke på det.

Striden har vært voldsomt betent. Kritikerne mener blant annet at et ja til energibyrået Acer representerer en suverenitetsavståelse og kan føre til økte strømpriser . Tilhengerne mener på sin side at tilslutningen kan fremskynde et grønt skifte.

Splittet Ap

I Ap har spørsmålet blitt en verkebyll. På partiets gruppemøte tirsdag ble det med knapp margin gitt tilslutning til energipakken.

Partisekretær Kjersti Stenseng, tidligere nestleder Trond Giske og veteran Martin Kolberg er blant dem som har ønsket utsettelse.

Tidligere i mars leverte 97 Arbeiderparti-ordførere et opprop til Aps stortingsgruppe der de krevde nei til Acer, ifølge Klassekampen . Også flere av partiets fylkeslag har gått imot .

Frykter Acer

Samtidig har LO gått inn for at beslutningen bør utsettes, og organisasjonen Nei til EU har ifølge Klassekampen varslet at de vurderer å saksøke Stortinget som følge av feilbehandling av saken.

Også det folkelige engasjementet om saken er stort. Joachim Jarlev, som startet gruppen «Stopp ACER» og arrangerte en demonstrasjon utenfor Stortinget mandag, sa dette til VG i går :

– Det er ikke sikkert at ACER, slik det fungerer i dag, er så negativt. Det vet vi ikke, for vi får ikke nok informasjon. Det vi vet er at vi har svært lite kontroll over hva som skjer fremover, og vi kan få en stygg overraskelse om noen år.

VG meldte også onsdag at olje- og energiminister Terje Søviknes har blitt truet av ACER-motstandere .

– Det er beskjeder fra ACER-motstandere om at «Vi vet hvor du bor, og hvem vi skal ta» og lignende, sa Søviknes.