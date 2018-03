UNDER PRESS: Sylvi Listhaug under pressekonferansen tirsdag hvor hun meddelte at hun gikk av som justisminister. Foto: Mattis Sandblad

Kilder til VG: Listhaug blir ikke parlamentarisk leder i Frp

Publisert: 20.03.18 12:02 Oppdatert: 20.03.18 12:49

En rekke kilder i Frps stortingsgruppe heller kaldt vann i årene på de i Frp som måtte drømme om at Sylvi Listhaug kan bli ny parlamentarisk leder i partiet.

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sa at hun ikke kom til å gå stille i dørene når hun nå for første gang blir stortingsrepresentant . Hun sa at hun ville bli en tydelig politiker i nasjonalforsamlingen, og at hun var full av politiske ambisjoner.

Men hun blir altså ikke nummer én i stortingsgruppen, ifølge VGs kilder.

– Har ikke spilt kortene sine spesielt godt

Et partis parlamentariske leder er leder for stortingsrepresentantene i stortingsgruppen. I dag er det Hans Andreas Limi som har vervet i Frp.

– Listhaug vil ikke være aktuell som parlamentarisk leder. Hun har aldri sittet på Stortinget før. Dessuten har vi en utmerket leder i Limi, sier en stortingsrepresentant til VG.

En annen folkevalgt sier:

– Hun har jo akkurat gått av som statsråd, etter ikke å ha spilt kortene sine spesielt godt. Da er det rart hvis hun skulle bli parlamentarisk leder i vår stortingsgruppe. Det tror jeg ikke kommer til å skje.

– Mange mener hun ikke er en lagspiller

En annen kilde er av samme oppfatning, men er mer kritisk enn som så:

– For det første er det uaktuelt fordi vi har en god parlamentarisk leder som det ikke er noen grunn til å skifte ut. Hun mangler dessuten parlamentarisk erfaring. Men like viktig er det at hun ikke har nok støtte i stortingsgruppa. Svært mange mener at hun ikke er en lagspiller. Hun er lite til stede, og gjør ingenting for å få relasjoner til andre representanter.

– Ingen opplever at de har fått noen hjelp av Sylvi, eller at hun prøver å bygge andre opp. Hun er mest opptatt av seg selv og sine egne interesser, sier stortingsrepresentanten til VG bare timer etter at hun varslet sin avgang som justisminister.

Sylvi Listhaug ønsker ikke å kommentere saken.