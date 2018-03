STENGTE DØRENE: Verditransportører fra Nokas møtte stengte dører da de skulle fylle på minibanken som står inne i klubblokalene til Norwegian Poker Team fredag ettermiddag. Av sikkerhetmessige årsaker og etter ønske fra Nokas er verditransportørene anonymisert. Foto: Hallgeir Vågenes

100.000 kroner beslaglagt i poker-razzia

Publisert: 13.03.18 21:26

Politiet bekrefter beslaglegging på 100.000 kroner i kontanter i forbindelse med aksjonen for snart to uker siden.

Det var 1. mars at politiet i Oslo stengte fem ulovlige pokerklubber .

Totalt fem personer ble pågrepet, og politiet bekrefter nå at det ble beslaglagt 100.000 kroner i kontanter.

Politiadvokat Philip Green sier til VG at det ikke er pågrepet flere personer i saken i ettertid.

– Siktelsen er den samme inntil videre, men det utelukkes ikke at den vil utvides, sier han.

To personer siktet for grov økonomisk kriminalitet

Ifølge Aftenposten , som først omtalte saken, er tre menn og en kvinne siktet for brudd på lotteriloven. Én av de fire, en mann, er også siktet for grov økonomisk kriminalitet sammen med ytterligere én kvinne. De to etterforskes av Øst politidistrikt.

Under aksjonen fant politiet også en minibank i lokalet til pokerklubben Norwegian Poker Team på Sinsen i Oslo.

Det ble ikke gjort andre oppsiktsvekkende beslag, sier Green.

Han vil ikke kommentere de siktedes forklaringer og heller ikke hvordan de stiller seg til straffskyld.

– Er det aktuelt å ansvarliggjøre huseiere?

– På generelt grunnlag, ja. Om det er aktuelt å straffeforfølge huseierne i denne konkrete saken vil etterforskningen vise.

Ønsker å svekke kriminelle gjengmiljøer

Ifølge Aftenposten mistenker politiet at klubbene over lang tid har betalt beskyttelsespenger til kriminelle gjengmiljøer,

– Er det gjort funn som tyder på det er betalt beskyttelsespenger til kriminelle miljøer?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt, sier Green.

Politiet har etterforsket klubbene over lengre tid. Politiet mener pokerklubbene fremstår som organisert og profesjonelle.

– Vi har hatt etterretning over tid og innsamlet informasjon om de aktuelle klubbene. Det er ikke spillerne som er i fokus her, men de som arrangerer eller medvirker til å arrangere ulovlig pokerspilling. Det er den organiserte virksomheten som er målet, sier Green.

Aksjonen skjedde i samarbeid med Lotteritilsynet. Deler av aksjonen er ledd i Oslo-politiets arbeid for svekke kriminelle gjengmiljøer.