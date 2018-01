KALIFATETS FALL: Europeiske sikkerhetstjenester strever med å ha kontroll på hvor de vestlige fremmedkrigerne befinner seg etter at IS har blitt drevet ut av sine områder i Syria og Irak. PST har valgt å etterlyse ti nye personer. Bildet er tatt i april 2017 og viser et medlem av Syrian Democratic Forces (SDF) som fjerner et IS-flagg i den syriske byen Tabqa, ikke langt unna Raqqa. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

PST: Tolv norske fremmedkrigere internasjonalt etterlyst

Erlend Ofte Arntsen Journalist

Publisert: 30.01.18 05:36

INNENRIKS 2018-01-30T04:36:00Z

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har etterlyst en rekke nordmenn de ikke lenger har kontroll på etter at IS-kalifatet har falt. Flere av dem er kvinner.

– PST har per i dag etterlyst tolv personer for pågripelse. Dette handler primært om tilslutning til ISIL, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

ISIL er betegnelsen sikkerhetstjenesten bruker på terrorgruppen Den islamske staten (IS). En betingelse for å etterlyse de tolv, er at de må siktes etter terrorparagrafer.

Ifølge VGs opplysninger er minst halvparten av de etterlyste kvinner.

Trolig flere siktelser

– Vår frykt er at noen av disse skulle vende tilbake til Norge uten at vi vet det, sier Bernsen.

– Hvem er disse personene?

– Dette er personer som har dratt fra Norge på ulike tidspunkt for slutte seg til ISIL og bosette seg i «kalifatet». Det er også personer som har vært der lenge, og som i mange tilfeller har fått barn der. På denne listen er det både menn og kvinner, svarer Bernsen.

– Hvorfor har dere valgt å etterlyse disse tolv?

– Det er en individuell vurdering. PST vil trolig sikte og etterlyse flere i tiden som kommer, svarer Bernsen.

Lite oversikt

– Hva vet dere om hvor de etterlyste befinner seg nå?

– Det er vanskelig å få oversikt og det er mye usikkerhet knyttet til informasjonen om hvor de befinner seg. Bekymringen er at de skal komme til Europa eller Norge. Derfor har vi blant annet etablert et samarbeid med andre europeiske land i form av et senter i Nederland der informasjon utveksles, sier seniorrådgiveren.

VG har tidligere omtalt tre klassevenninner fra en ungdomsskole i Oslo , som alle reiste som 19-åringer i 2014, og den etnisk norske kvinnen (31) fra Levanger .

I tillegg er de såkalte «Syria-søstrene» fra Bærum godt kjent for offentligheten, som var venninner av norskfødte Aisha Shezadi (26), som drev offentlig propaganda fra kalifatet.

To tidligere kjente

Ti av de tolv personene er etterlyst gjennom en såkalt «orange notice» i Interpol-systemet og Schengen (SIS). Det er i praksis en skjult etterlysning og PST vil derfor ikke gå ut med noen av disse navnene.

To av de totalt tolv har imidlertid vært åpent etterlyst i lang tid gjennom en «red notice»:

Anders Cameroon Østensvig Dale (39) fra Nesodden (VG+) , som sluttet seg til Al-Qaida i Jemen i 2011, og Kim Andre Ryding (28) som reiste til Syria i 2013.

I november 2015 fortalte PST at de mente at rundt 40 personer var i live og fortsatt tilsluttet IS i Syria . Rundt ti av disse var kvinner.

Totalt mener PST at mellom 90 og 100 personer har reist til Syria, hvorav minst 20 er bekreftet drept og rundt 30 har returnert.

Fem år i Syria

Det er meget sannsynlig at en betydelig andel av mennene i den gjenværende gruppen på rundt 40 har blitt drept siden tallet først ble kjent i 2015, for eksempel i forbindelse med at IS har blitt nedkjempet i både Mosul og Raqqa .

VG er kjent med flere navngitte menn som er antatt drept de siste to årene.

Men en mann som i alle fall var i live i mai i fjor, er ektemannen (28) til den eldste av de to søstrene fra Bærum, en norsk statsborger som kom som enslig mindreårig asylsøker til Norge fra Eritrea i tenårene.

I mai 2017 ringte han hjem til et familiemedlem fra Syria eller Irak, ifølge informasjon PST nylig la frem i en rettssak.

Norsk-eritreereren reiste til Syria i 2012 og har, om han fortsatt er i live, passert fem år som fremmedkriger. Det gjør han til en av de lengstlevende norske fremmedkrigerne i IS.

PST legger frem sin trusselvurdering for 2018 klokken 13.00.