Grande om kulturministerposten: – Jeg fikk jobben jeg ønsket meg

Publisert: 17.01.18 14:17

INNENRIKS 2018-01-17T13:17:40Z

Den siste uken har lederne i samarbeidspartiene jobbet intenst med å få de siste brikkene på plass i den ferske regjeringskabalen. Slik vil den se ut.

Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) annonserte onsdag hvem som får ministerpostene i den nye regjeringen etter lange forhandlingsrunder siden valget i fjor.

Den fornyede og utvidede regjering, hvor Venstre for første gang deltar, stilte onsdag opp utenfor slottet i Oslo, etter å ha gjennomført et ekstraordinært statsråd hos kongen.

I den nye regjeringen er det fem helt nye statsråder, og fem som har endret ansvar og fått ny tittel.

– Velkommen inn i regjeringen og velkommen til hardt, spennende, slitsomt, men også morsomt arbeid, sa Solberg under pressekonferansen i statsministerens representasjonsbolig etter entreen på slottsplassen.

Grande: – Fikk jobben jeg ønsket meg

Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Det er 12 år siden Venstre sist satt i regjering. Grande åpnet sin del av pressekonferansen med å si at begrepet «blå-grønn»-regjering endelig kan etableres.

– Jeg fikk jobben jeg ønsket meg, det må jeg innrømme. Kultur er mitt engasjement, det er det jeg bruker fritiden min til. Kulturpolitikk er viktigere enn noen sinne. Det trenger vi for å lage det inkluderende samfunnet i skal lage:

– Kultur er viktig som fellesskapsbygger og drivkraft, sa Grande under pressekonferansen.

Tidligere denne uken ble det spekulert i hvorvidt Venstres Abid Raja ville få en ministerpost, noe han i ettertid ikke gjorde.

– Dette er en blendahvit regjering, og det mener jeg er uheldig, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, etter at Solberg-regjeringen entret slottsplassen.

Sylvi Listhaug får større ansvar

Allerde tirsdag opplyste kilder til VG om at Sylvi Listhaug får ansvar for hele justissektoren og blir justis- og innvandringsminister.

– Listhaug har vist at hun har kraft til å løfte saker, fortsatte Solberg under pressekonferansen.

Fremskrittspartiets Siv Jensen støttet Solbergs tillit til Listhaugs ansvarsfelt og benyttet anledningen til å kalle øyeblikket historisk.

– Dette er historisk, for Frp fordi vi fortsetter å stå i regjering. Vi får en forsterket ikke-sosialistisk regjering, som skal jobbe for å skape en enklere hverdag for folk flest, sa Jensen.

Horne forlater regjeringen

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) blir ny klima- og miljøminister.

Tidligere stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister når Kunnskapsdepartementet splittes i to.

Linda Helleland må forlate posten som kulturminister, men får fortsette som barne- og likestillingsminister. Dagens statsråd i departementet, Solveig Horne (Frp), forlater regjeringen etter nær fire og et halvt år som minister.

Nikolai Astrup (39) blir bistands- og utviklingsminister. Det betyr at nåværende EU/EØS-minister Marit Berger Røsland (H) må gå av etter bare tre måneder som statsråd.

Mæland blir kommunalminister

Høyres kronprins Torbjørn Røe Isaksen flyttes fra Kunnskapsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner får også nye oppgaver. Han flyttes fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Kunnskapsdepartementet, hvor han blir kunnskaps- og integreringsminister. Monica Mæland tar over Sanners jobb og går dermed av som næringsminister.

Disse fortsetter i sine nåværende stillinger:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), finansminister Siv Jensen (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), fiskeriminister Per Sandberg (Frp), landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), helseminister Bent Høie (H) og arbeidsminister Anniken Haugli (H).