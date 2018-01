MÅTTE LESE TO GANGER: I brevet fra NAV hevdes det at Per Arne skal være gravid i flere år. Det krevde naturlig nok en ekstra gjennomlesning. Fotomontasje: Privat

NAV til Per Arne: Du er gravid

Publisert: 24.01.18 15:05

Det er ikke første gang Per Arne Zachariassen har fått gledelige nyheter om familieforøkning, men denne gangen er det han som er gravid, skal vi tro NAV.

– Hva skal ungen hete?

– Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, det er så lenge til termin, humrer Per Arne Zachariassen til VG.

Han kunne ikke helt tro det han leste da han fikk brevet fra NAV onsdag morgen.

Der fikk han beskjed om at hans arbeidsgiver har fått unntak fra å betale sykepenger i perioden deres ansatte, Per Arne, er gravid. Unntaket gjelder helt frem til forventet termin i slutten av 2020.

– Jeg måtte lese det to ganger, jeg var litt trøtt. For det første er det veldig lang tid å gå gravid. Jeg går ut fra at det er kraftig feil, og jeg synes det er veldig spesielt. Og litt morsomt, sier Zachariassen.

Da Hammerfestingen først skrev om saken hadde ikke Zachariassen fortalt kona om barnet NAV mener de skal ha. Det hadde han rukket noen timer senere.

– Hun sa ikke så mye. Hun rista mest på hodet, forteller han.

Datteren deres er ikke informert. Det spørs om hun kan forvente å bli storesøster helt ennå, men så langt har han ikke hørt fra NAV.

– Så da ser jeg fram til fødselspermisjon, med visse forbehold, sier Zachariassen.

Det forbeholdet er kanskje klokt.

– Dersom en mann får brev fra oss om at han er gravid, er det åpenbart at det har skjedd en feil fra vår side. Saksbehandler har nok antagelig huket av i feil boks for valg av standardskjema når vedtaksbrevet hans er laget. Slike feil skjer ikke så ofte, men når det skjer, er det klart at vi beklager, og vi skal rette dette opp med en gang, skriver kommunikasjonsrådgiver Ina Eliassen i NAV Finnmark i en epost til VG.