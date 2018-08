NEST SISTE: Her går Ketil Solvik-Olsen ut av regjeringens budsjettkonferanse, på sin nest siste dag som statsråd. I konferansen har han slåss for penger som en annen statsråd nå skal bruke. Foto: NTB scanpix

Solvik-Olsen trekker seg som statsråd – aner ikke hva han skal gjøre nå

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister og flytter til USA. Han vil fortsette som Frp-nestleder, hvis han får lov.

– Hva skal du holde på med i USA?

– Helt ærlig, jeg har ikke peiling. Fra i morgen ettermiddag har jeg ikke jobb, og jeg har hatt en stilling som har gjort at jeg ikke har kunnet gå ut og forhøre meg om noe som helst, sier Solvik-Olsen til VG.

Frp-toppen ga i sommer beskjed til sin partileder Siv Jensen om at han kom til å trekke seg. Fredag formiddag vil han gå inn på slottet og ha sin siste dag som statsråd.

VG erfarer at det er Frps Jon Georg Dale som skal ta over som samferdselsminister. Samtidig går olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) av og erstattes av Kjell-Børge Freiberg . Frps Bård Hoksrud tar over som landsbruksminister.

– Dette er en avtale kona og jeg gjorde for lenge siden, før stortingsvalget i 2009. Men det at vi faktisk reiser, er en beslutning som er tatt ganske nylig, sier Solvik-Olsen til VG.

Det var Dagbladet og DN som torsdag morgen meldte at han skulle gå av. Da hadde han holdt det hemmelig lenge. Sist under Arendalsuka sa han til VG: «jeg er fornøyd med der jeg er».

– Siv fikk beskjed i sommer om at alt tydet på at det skulle skje. Da vi fikk endelig kontrakt, fikk hun beskjed om at dette ville bli en realitet i løpet av kort tid, sier Solvik-Olsen.

– Det er strengt tatt ikke vanskelig å prioritere familien, men det er litt sorgfullt å måtte gi opp drømmejobben. Så det har ikke vært lett. Men jeg ga en avtale til min fru for nesten 10 år siden, og nå har det dukket opp en unik mulighet for henne, sier Frp-toppen.

Toppmøte i Frp på mandag

Solvik-Olsen sier han vil fortsette som Frp-nestleder, hvis han får lov.

Mandag skal Frps sentralstyre møtes og velge etterfølgeren til Per Sandberg. Det har lenge vært en gryende maktkamp i Frp, sentrert rundt tidligere justisminister Sylvi Listhaug. Om hun blir Sandbergs etterfølger, kan avgjøres mandag.

Men nå får sentralstyret også en annen stor avgjørelse på bordet:

– Jeg har sagt – og kommer til å si på mandag – at hvis de vil at jeg skal fortsette, gjør jeg gjerne det. Men hvis de mener at det er uhensiktsmessig eller upraktisk å ha en nestleder som oppholder seg i USA, har jeg full forståelse for det. Så her må de ta en beslutning, sier Solvik-Olsen til VG.

– Vil du ta gjenvalg på Frp-landsmøtet neste år?

– Ja, jeg har ikke not imot å stille til gjenvalg heller, men den situasjonen tar vi når det nærmer seg. Jeg er glad for de mulighetene jeg får. Men har vært med på så mye at om det er andre kandidater som har mer å bidra med, har jeg ikke noe problem med å tre til side heller, sier Solvik-Olsen.

Han sier han kunne tenkt seg en jobb i næringslivet.

– Jeg hadde jobb i næringslivet før jeg begynte i politikken, i rederi og i bilbransjen. Så en eller annen form for næringslivs jobb kunne vært spennende. Men det å være i USA kan være utfordrende hvis du har kontor i Norge, sier Solvik-Olsen.

– Du vil vel få en karantene også?

– Det vil jeg sannsynligvis få. Men det spørs også på hva slags jobb jeg får, sier samferdselsministeren.