Ektepar i 60-årene overfalt og ranet

Publisert: 13.08.18 12:18 Oppdatert: 13.08.18 13:04

Ekteparet lå og sov da de ble overfalt med øks og balltre i sitt eget hjem på Rygge, før gjerningspersonene stakk av med bilen deres og rømte ut av landet.

Politijurist John Skarpeid i Øst politidistrikt forteller til VG at politiet fikk melding om det brutale ranet klokken 02.45 natt til mandag.

– Sannsynligvis er det to personer som har overfalt ekteparet, og tatt med seg penger, smykker og våpen. Deretter stjal de ekteparets bil og forlot landet nokså kort tid etter. Det har vi sikre opplysninger om, sier han.

Gjerningspersonene skal ha slått ekteparet med øks og balltre. Ingen av dem er kritisk skadet, men mannen har foreløpig ikke vært i stand til å la seg avhøre.

– Gjerningspersonene fikk med seg et større pengebeløp, men jeg vil ikke gå i detalj. Våpenet de fikk med seg er en pistol, som var i et våpenskap, sier han.

Politiet jobber nå med å sikre spor og gjennomfører avhør, og Skarpeid sier det er for tidlig å gå ut med noe beskrivelse av gjerningspersonene. Han forteller at han ikke har helt oversikt på nåværende tidspunkt, men at han antar at de er i kontakt med svensk politi.