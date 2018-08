FREMTIDSKRANGEL: Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre krangler om Norges fremtid og veien videre. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Erna og Jonas i heftig strid om Norges fremtid

Publisert: 14.08.18 20:36

ARENDAL (VG) Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre er rykende uenig i veien videre for Norge - inn i fremtiden.

De to blir trolig de to sentrale duellantene i den tv-sendte partilederdebatten fra Arendalsuken tirsdag kveld.

Da VG konfronterte Støre og Solberg med NHOs omfattende og nye rapport om Norges fremtid, endte de to med knallhard kritikk av hverandre.

Rapporten konkluderer med at vi står foran store utfordringer nå som oljeinntektene flater ut og går ned.

Solberg angriper Støre

– Støre snakker ikke om hva vi skal leve av i dette landet. Det er dessverre en stor forskjell på Høyre og Ap: Vi er grunnleggende opptatt av rammevilkårene for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, for å sørge for at det faktisk skapes nye, trygge arbeidsplasser. Derfor har vi gjennomført skattelette for 24 milliarder kroner og senket bedriftsbeskatningen, sier Erna Solberg når vi treffer henne i Arendal.

Der er også Støre.

– Vi er veldig opptatt av økt verdiskapning og å skape nye jobber. Men vi vil gjøre det på en måte hvor folk har trygghet rundt arbeidssituasjonen sin - og ikke utrygghet, som Erna Solberg og hennes regjering har bidratt til, sier Støre:

– Solberg-regjeringen vil svekke fagforeningenes rolle, de er slappe i arbeidet med å begrense innleie og useriøse virksomheter og deres politikk åpner for mer bruk av midlertidighet og deltidsstillinger, ikke flere hele stillinger. Det skaper utrygge arbeidstakere og det bidrar ikke til økt verdiskapning, sier Støre.

I sin perspektivmelding skriver NHO blant annet:

«Med svakere vekst i verdiskapning og skattegrunnlag må skattenivået opp, om ikke utgiftsnivået reduseres».

– Du risikerer å måtte øke skattene, Erna?

– Ja, men det er ikke vår politikk. Vi vil legge forholdene til rette for økt verdiskapning, slik at vi slipper å øke skattene for å videreføre dagens velferdssamfunn. Vi har som mål at skattene fortsatt skal noe ned gjennom moderat skattelette.

Forsiktig skatte-Støre

Støres Ap gikk på en kjempesmell da de for ett år siden gikk til valg på økte skatter.

Nå går han ikke i den fellen, selv om NHOs rapport langt på vei fastslår at skattene må opp - eller kostnadene ned.

– Skattene skal være så lave som mulig, men så høye som nødvendig. Men vi ser ingen grunn til å gi skattelette til de rikeste, som Erna og hennes regjering gjør. Vi mener de pengene i stedet burde bli brukt til å sikre bedre offentlige velferdstjenester og støtte til næringsutvikling, sier Støre.

– Det er typisk Ap å ha så mye fokus på offentlig sektor. Det er rammevilkårene for næringslivet og bedriftene som må være i fokus, fordi det er de som skal sørge for inntektene vi skal bruke for å ha en velfungerende offentlig sektor og gode offentlige tjenester, sier Solberg.

– Ikke nok penger

NHOs perspektivmelding har worst case-senarioer, men hovedkonklusjonen er at vi står foran «varig lavvekst».

De sammenlikner oss med utlandet og fastslår at olje har vært viktigste pre for Norge frem til nå, sammen med åpen handel - EØS-avtalen. De trekker også frem trepartssamarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.

Hovedutfordringen er at Norge til tross for oljefondet, i fremtiden ikke har nok penger til å opprettholde dagens velferdsstat:

Fordi stadig flere blir eldre og de offentlige kostnadene øker.

Erna Solberg sa tirsdag at arbeidskraftbehovet er så stort, at hvis det ikke kommer flere inn i arbeidslivet, så tilsvarer det at folk må jobbe 43-timers uke i fremtiden .

– Vi må skape flere inntekter i Norge. Derfor er rammevilkårene for næringslivet så viktig. I høykostnadslandet Norge må vi derfor prioritere forskning og utdanning, slik at vi har en arbeidsstyrke som takler den digitale fremtiden, sier hun.

– Gullalderen er ikke bak oss

Støre vil ikke avlyse festen: Det er kake igjen:

– Det er noe gjennkjennende mismot over slike perspektivmeldinger. Men jeg vil ta en positivt utgangspunkt og si at det ikke er noe annet land enn Norge som kan klare å omstille, slik at vi kan opprette dagens velferdsnivå. Vi kan klare det gjennom økt verdiskapning, at flere kommer i jobb, reduserte utslipp og ny bruk av teknologi, sier han og legger til:

– Trygghet for folk på jobb er en viktig forutsetning: Trygge arbeidstakere er bedre på omstilling. Jeg vil konkludere slik: Gullalderen er ikke bak oss!