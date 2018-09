STØTTER GAMING: Daniel Hauan i Komplett og Emilia Styka i Manpower mener at arbeidssøkere med spillerfaring kan ha flere egenskaper som er verdifulle i arbeidslivet. Foto: Tore Kristiansen

Ber unge føre opp dataspill på CV-en

Unge som aldri har hatt jobb er ikke nødvendigvis helt uten erfaring. Manpower mener dataspill er så viktig at også det burde få plass på CV-en.

– Mange søkere er akkurat ferdig med videregående, og har ingen eller lite arbeidserfaring. Da er det vanskelig å kunne selge seg inn på et jobbintervju. Men har man spilt en del, kan det være en fin måte å fortelle at du for eksempel har lært å samarbeide godt med andre og er god på organisering på, sier rekrutteringskonsulent Emilia Styka i Manpower .

I en ny kampanje vil bemanningsbyrået nå ut til flere unge arbeidssøkere ved å gi spillerfaring verdi. Når arbeidssøkere skal fylle ut CV på Manpowers nettsider, er derfor spillerfaring nå et eget punkt i skjemaet.

Styka forklarer at det er flere egenskaper fra spillverdenen som man kan ta med seg i arbeidslivet.

– Samarbeid, planlegging og organisering er alltid viktig. Det er egenskaper som er nyttige i arbeidslivet generelt, sier hun.

– Mange gamere driver dessuten med en type prosjektledelse – det kan sammenlignes med å lede en liten avdeling hvor man skal oppnå resultater i team.

Ble god i engelsk

Selv spilte Styka mye World of Warcraft da hun gikk på videregående, og hun innser i ettertid at det har gjort henne god i språk.

– Man bruker ikke engelsk så ofte bortsett fra når man er på skolen, men da jeg spilte med folk fra hele verden, ble jeg veldig god i det. Jeg tror ikke jeg skjønte hvor verdifullt det var før nå i ettertid, sier hun.

Hun forklarer at det er de mer kompliserte spillene, hvor man gjerne spiller i store grupper og har avanserte oppgaver, som har størst verdi.

– Noen spill har mer overføringsverdi enn andre. Det er nok ikke like relevant med Tetris og Candy Crush.

Eget punkt på CV-en

Camilla Lunde Gabrielsen, markedssjef i Manpower, forteller at de ansatte har fått en god introduksjon til gaminguniverset.

– Dette er personer som jobber med rekruttering av kandidater og gjennomfører mange intervjuer, så det er nyttig for dem å prøve selv hvordan det er samarbeide i spill, sier hun.

– Forskning viser at det er mye overføringsverdi til skole og arbeidsliv. Språkferdigheter, samarbeid, nettverk, strategisk tenkning og taktikk – alt det er mulig å overføre til vanlige reelle arbeidssituasjoner, sier hun.

Ikke bare IT-yrker

En av Manpowers kunder er svært fornøyd med den nye satsingen. Customer Care Manager i Komplett, Daniel Hauan, sier at de lenge har verdsatt spillerfaring.

– Når Manpower skal finne arbeidstagere til oss, har vi lenge vært positive til kandidater med spillerfaring. For vår del er slike erfaringer midt i blinken. Gamere har gjerne IT-kunnskaper, er god på elektronikk og har god kunnskap om kjernegruppen vår som nettopp er gamere, sier han.

– Er spillerfaring bare relevant i IT-yrker?

– Nei, absolutt ikke. Det er relevant i nesten alle yrker. Ta for eksempel barnehager. Det å lære å forholde seg til ulike mennesker, være tålmodig, ha empati – flere egenskaper man lærer gjennom dataspill som kan være helt ypperlig i nettopp en barnehage, sier Lunde Gabrielsen.