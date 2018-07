TAKKNEMLIGE: Bergersen forteller at åtte av kyrne hadde ikke overlevd, hadde det ikke vært for kronerullingen. Her er melkebøndene Henning Bergersen og Hedvig Lien sammen med sønnene Viljar (5) og Magnus Henningson Lien (1). Foto: Frode Hansen

Kronerulling reddet kyrne fra slakt

Publisert: 25.07.18 09:45 Oppdatert: 25.07.18 10:01

INNENRIKS 2018-07-25T07:45:52Z

Melkebonden Henning Bergersen hadde bestilt slakt på åtte kviger, nå er slakten avbestilt og fôr er på vei fra Trøndelag.

Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk. Avlinger er ødelagt og bønder over store deler av landet sliter med å skaffe tilstrekkelig fôr til dyrene.

En av de rammede er melkebøndene Henning Bergersen og Hedvig Lien. Sammen driver de et løsdriftsfjøs i Gol , med 26 melkekyr. Ekstremtørken har ført til svært dårlige avlinger og de har sett seg nødt til å kjøpe fôr.

– Vi har nettopp investert mye i gården og bygget et nytt fjøs og sitter med et stort lån i utgangspunktet. Derfor blir fôrkostnadene ekstra dyre, forklarer Bergersen.

De valgte derfor å bestille slakt på åtte kviger.

– Dette er åtte fantastiske dyr som kan bli flotte melkekyr. Grunnen til at vi bestilte slakt på de, er at vi først tar de som ikke har kalv, forteller Bergersen.

Knusktørt

Rett utenfor huset på den lille gården går om lag 25 kyr på beitet. Vanligvis pleier kyrne å gå på tre forskjellige beiter som de rullerer på gjennom året, men tørken har gjort at familien har valgt å utvide beiteområdet til ett stort beite.

Nå går beitet nesten helt opp til husveggen. Gresset er allerede gult og under hagemøblene er gresset helt borte.

– Jeg har aldri opplevd en sånn tørke, sier Bergersen.

De har drevet gården sammen siden 2011. Familien til Lien har drevet gården gjennom flere generasjoner og de forteller at det satt langt inne å melde kyrne til slakt, men at de ikke ønsket å legge ned gården.

Bergersen forteller at en bekjent tok kontakt med ham etter at kyrne var meldt inn til slakt.

– Hun hadde lyst å starte kronerulling for å skaffe fôr dyrene. Det satt langt inne å takke ja, men en Facebook-gruppe ble opprettet og til sammen har vi klart å samle inn rundt 60.000 kroner.

Nå har familien bestilt fôr fra Trøndelag og Skien og slaktingen er avbestilt.

Jakten på fôr

Gjennom to måneder har Lien sittet med telefonen opp mot øret og med PC-en på fanget, på jakt etter fôr. Hun forteller at de har vært heldige i uhellet, fordi gården allerede kjøper noe fôr til dyrene fra før og at de derfor allerede var inne i en kjøpsprosess.

– Vi står vanligvis for omtrent 70 prosent av fôret vårt selv og har faste avtaler med selgere. Sånn sett var vi heldige som allerede var inne i en prosess med å kjøpe fôr. Det er mange bønder som aldri har tatt en slik telefon før.

Lien forteller at hun startet å ringe fôrprodusentene de har avtaler med, men at allerede i mai og juni fikk hun til svar at de ikke hadde noe fôr de kunne selge.

Dermed startet jakten etter fôr for fult.

– Jeg sjekket værmeldingene for flere steder i landet hver dag og leste meg opp på hvor bøndene hadde fått avlinger. Jeg kontaktet folk via sosiale medier og ringte flere landbrukskontor rundt om i landet.

Sånn satt hun i flere timer om dagen.

– Jeg blir rørt

Til slutt fikk de tak i en kornbonde i Skien som hadde fått en normal avling på førsteslåtten og familien bestemte seg for å kjøpe 120 rundballer.

Helst skal kyrne ha gress, men korn er en god erstatning. Etter flere runder på telefonen og flere titalls e-poster, fikk Lien tips fra ei venninne om at bøndene i Trøndelag hadde gress. Hun tak i en bonde i Ørland og kjøpte 160 rundballer med gress.

Tidlig tirsdag morgen ble to semitrailere lastet med 60 rundballer i Ørland og satte kursen mot Gol. Endelig kan bøndene få tilbake nattesøvnen.

– Det er helt fantastisk at innsamlingen startet. Fôret vi må kjøpe er på såpass store summer at innsamlingen ikke kommer til å dekke alt, men det har hjulpet en lang vei. Ikke minst den støtten vi har fått. Det har inspirert oss veldig til å stå på så hardt som vi har gjort for å få tak i fôr. Åtte av disse kyrne hadde ikke overlevd, hadde det ikke vært for den enorme støtten vi har fått, forteller Bergersen.

Det rasler i grusen og kyrne løfter hodene opp fra vannbaljen.

– Jeg blir litt rørt, sier Bergersen i det en trailer med rundballer kommer kjørende opp mot gården.